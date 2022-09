La Diocesi di Casale aderisce a “Cultura a porte aperte”: anche alcuni paesi astigiani coinvolti nelle iniziative

In occasione della rassegna promossa dal Progetto Città e Cattedrali, “Cultura a porte aperte” e delle Giornate Europee del Patrimonio previste per sabato 24 e domenica 25 settembre, la Diocesi di Casale Monferrato in collaborazione con i parroci, i volontari parrocchiali e alcune amministrazioni comunali aderisce all’iniziativa con aperture straordinarie ed eventi volti a far conoscere e a condividere l’immenso patrimonio culturale diocesano.

Le iniziative si svolgeranno come da seguente programma:

Casale Monferrato: Museo del Duomo: apertura Sabato 24 e Domenica 25 settembre ore 15.00-18.00 della collezione permanente e della mostra “L’arte dei mestieri”

Sabato 24 settembre ore 18.30: Itinerario cittadino sulle confraternite del cantone Laco e Vaccaro.

Domenica 25 settembre ore 16.00: Laboratorio didattico “Animali fantastici” sulle sculture medievali dell’atrio della Cattedrale. Ritrovo presso l’atrio del Duomo.

Cavagnolo: Abbazia di Santa Fede: Sabato 25 e Domenica 26 settembre Apertura con sistema e narrazione automatizzato dalle Ore 09.00-18.00.

Frassineto Po: Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio: Sabato 24 ore 20.30 Visita guidata e a seguire (ore 21.15) concerto jazz del Trio Tommaso Profeta presso Palazzo Mossi (adiacente alla parrocchiale). Domenica 25 settembre ore 9.30 visita guidata alla chiesa parrocchiale.

Grazzano Badoglio: Domenica 25 settembre: Al mattino pellegrinaggio parrocchiale a Crea con messa alle ore 9.30. Al pomeriggio dalle 15.00 visite alla Chiesa parrocchiale dei Santi Vittore e Corona, al chiostro romanico e alla tomba di Aleramo.

Lu e Cuccaro, località Lu: Chiesa di San Nazario: Sabato 24 ore 16.00-18.00; domenica 25 ore 10.00-12.00 visite guidate alla chiesa con particolare attenzione alla chiesa di San Giuseppe appena restaurata, al giardino pensile e alla sala della musica.

Museo San Giacomo di Lu: Sabato 24 ore 14.30-18.00; domenica 25 ore 10.00-12.30 visita alla collezione permanente del Museo San Giacomo.

Montemagno: Chiesa parrocchiale dei SS. Martino e Stefano: Sabato 24 ore 10.00: presso l’oratorio laboratorio didattico per bambini “La casa delle emozioni” che si svolgerà mediante l’uso di elementi naturali e oggetti di recupero; ore 14.30 visita guidata alla chiesa parrocchiale e ad alcuni altri siti di interesse del comune come la chiesa della SS. Trinità, la chiesa della Cava, la chiesa romanica dei SS. Corona e Vittore.

Montiglio: Chiesa di S. Lorenzo: Sabato 24 e Domenica 25 settembre. Apertura con sistema e narrazione automatizzato ore 09.00-18.00

Sacro Monte di Crea: Sabato 24 settembre ore 15.00-18.00. Visite guidate da parte dei ragazzi dell’Istituto turistico Leardi alla Cappella I, alla Cappella V e alla Cappella del Paradiso

Sala Monferrato: Domenica 25 settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Visite guidate alla chiesa parrocchiale di San Giacomo, alla chiesa di San Francesco e a quella di San Grato

Verrua Savoia: Domenica 25 settembre ore 08.30-17.00. Visite guidate alle chiese parrocchiali di San Giovanni Battista di Verrua Savoia (dove sarà esposta una copia della Santa Sindone) e alla chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Sulpiano. Negli stessi orari sarà possibile visitare anche le chiese delle frazioni limitrofe come la chiesa di San Rocco a Tabbia, Santa Lucia a Sivrasco, San Rocco a Camorano, Santa Lucia a Fravagnano, Sant’Andrea a Casetto, Beata Vergine di Oropa a Campasso e San Giacomo a Cervoto.