26 opere di grandi artisti contemporanei: Pippo Altomare, Salvatore Dominelli, Sergio Nannicola e Marco Pellizzola, immerse nel magnifico scenario barocco della Chiesa di San Martino di Asti.

Questa le scenografia per la mostra “L’archittetura del simbolo” che verrà inaugurata domani. Un progetto fortemente voluto da Claudio Mogliotti, della associazione artistica Tavola di Migliandolo e da Padre Luigi Testa, oblato di San Giuseppe e parroco di San Martino.

A fare da cornice, come abbiamo detto, 26 opere che dialogano, con il linguaggio dell’arte contemporanea, negli scenografici spazi sacri. Un’installazione che vuole porre l’accento sul valore del simbolico e del suo aperto dialogo con le coscienze creative di questi primi decenni del Duemila, con alcuni pezzi pregiati, come la grande croce che spicca nella sacrestia oppure l’uovo, simbolo di rinascita e con echi che rimandano a Piero della Francesca, installato sopra l’altare maggiore, con sopra incisa la scritta, in italiano ed inglese “No Guerre”.

“La mostra – spiega padre Luigi Testa – ci mette a contatto con lo spazio di un ambiente, esalta la materia e ci narra visivamente di colori, sensazioni ed emozioni che gli autori trasmettono al visitatore attraverso le loro opere. Il percorso offre un itinerario di riflessione spirituale che si snoda dal Coro dell’edifico sacro, alla Sacrestia e continua nello spazio museale come invito per entrare in una dimensione trascendente e per elevare lo spirito.

L’ambiente di San Martino è stato scelto come alveo di contemplazione del sacro, spazio per l’ariosità di immagine e luogo suggestivo, che unendo antico e contemporaneo ci può parlare di rinascita, di vita attraverso il gioco delle forme”.

“I luoghi scelti per le istallazioni plastiche e pittoriche – precisa Massimo Bignardi, già docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Siena e curatore della mostra – sono elementi caratterizzanti uno spazio architettonico tardo barocco, qual è la chiesa di San Martino ad Asti: l’altare centrale, il coro, la sacrestia. Luoghi e non spazi in quanto essi interpretano non la dimensione della misura newtoniana, quanto ambiti diversi della ritualità centrale di una chiesa: la Santa Messa. Intervenire in questi luoghi ben distinti per funzione; il coro (la voce che risponde all’incipit della preghiera, che accompagna la voce/canto dell’officiante); la sacrestia, luogo della vestizione, ma anche ove l’officiante si prepara al rito; l’altare maggiore punto/fuoco dell’intera prospettiva, sia delle linee architettoniche, sia dei volumi sia degli sguardi dei fedeli”.

“L’idea è quella di creare un modello per il futuro – conclude Mogliotti – e far diventare l’esposizione un evento annuale dove invitare grandi artisti per riflettere con espressioni artistiche sul rapporto tra il sacro e la contemporaneità”.