La campagna elettorale si avvia verso l’ultima settimana: tutti gli appuntamenti

Si avvia alla volata conclusiva la campagna elettorale per le politiche, programmate domenica 25 settembre. Ecco gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

Presentazione del programma e dei candidati per il Movimento 5 Stelle

Si è svolta nei giorni scorsi la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle: “Le liste proporzionali ed i nominativi uninominali del M5S risultano da una selezione accurata sui requisiti di ordine morale, onorabilità, casellari. Poi vi è la scelta dal basso delle Parlamentarie ed il giudizio finale del Presidente Giuseppe Conte. Oltre a ciò ricordiamo anche le altre regole che i nostri parlamentari devono accettare e cioè il vincolo del doppio mandato per garantire un rinnovo della classe dirigente ed evitare i dinosauri della politica – spiega il candidato all’uninominale astigiano – se eletto, pancia a terra per le nostre zone. Vado oltre: il territorio c’è ed è bellissimo, le vere potenzialità da valorizzare sono le persone, abbandonate e represse da un sistema di pochi che lascia poco spazio a chi vuole crescere. Il vero potenziale inespresso è lì: liberare le energie e le capacità dei nostri produttori, artigiani, ristoratori, commercianti e professionisti. Lotterò per tutti loro, per aiutarli a creare lavoro e ricchezza”.

Giovanni Frajese ad Asti per Italexit

Venerdì 16 settembre sarà ospite di Italexit Giovanni Frajese, medico che si è battuto contro la campagna vaccinale sul Covid. Appuntamento alle ore 17 in Municipio ad Asti

Fratelli d’Italia presenta i candidati a Moncalvo

Sabato 17 settembre, alle ore 18.30, al bar Roma di piazza Garibaldi a Moncalvo, pomeriggio elettorale per Fratelli d’Italia. Luigi Giacomini, portavoce provinciale ed Andrea Giroldo, vicesindaco di Moncalvo, presentano i candidati del collegio astigiano: Marcello Coppo ed Enzo Amich.

Sabato Festa democratica al Fuori Luogo

Sabato 17 settembre, dalle 10, nello spazio Fuori Luogo in via Govone 15 di Asti, si terrà la Festa democratica e progressista. “Consapevoli di come la campagna elettorale, mai come in questo periodo, abbia focalizzato l’attenzione più sui temi divisivi che sulle cose da fare e i nodi da sciogliere – spiegano gli organizzatori – la coalizione di centro sinistra invita a discutere su temi concreti e a ragionare sul futuro del nostro territorio e del Paese”.

Luigi Marattin ad Asti

L’onorevole Luigi Marattin, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sarà nella nostra città giovedi 22 settembre, alle ore 11,30 presso la Sala Platone del Municipio di Asti per presentare le proposte del Terzo Polo per “Un Fisco Semplice e Leggero”.