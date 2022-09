Intervista a Matelda Lupori, dirigente uscente dell’istituto Nicola Pellati di Nizza Monferrato

Nel tardo pomeriggio di ieri, 31 agosto, c’è stato il passaggio di consegna del ruolo di dirigente dell’istituto Nicola Pellati di Nizza Monferrato. Matelda Lupori verrà sostituita da Paola Balza nella guida della scuola.

La redazione di RadioPell@ti ha intervistato la dirigente scolastica uscente. Il podcast è disponibile sul sito dell’istituto e sul Canale di RadioPell@ti. Di seguito l’intevista realizzata da Stella Luisa (5^ A liceo scientifico)

e il ringraziamento da parte del team della radio per “la disponibilità per questa intervista e per il grande lavoro svolto in questi sette anni a Nizza”.

Quando ha preso servizio nel nostro istituto, qual era la situazione che le si è presentata di fronte?

Al momento del mio arrivo la scuola contava circa 673 alunni, oggi siamo 850: dunque abbiamo aumentato del 25% le iscrizioni, e ne sono piuttosto contenta. Inoltre, era una realtà molto parcellizzata: infatti, uno degli obiettivi che mi ero proposta di portare a termine era proprio quello di armonizzare l’istituto, sia dal punto di vista dei corsi, sia tra le persone, per evitare che ci fossero dei compartimenti stagni, totalmente a se stanti gli uni dagli altri. La diversità tra persone e corsi però, non andava certo eliminata, anzi, in quanto grande ricchezza, ho sempre cercato di creare tutte le condizioni perché fossero valorizzati al meglio tutte le potenzialità e i talenti di ognuno. Vi erano anche alcune cose che mi hanno colpito positivamente sin dal primo giorno: quando entrai in questa scuola per la prima volta ad agosto, ormai sette anni fa, per quanto essa fosse ancora completamente vuota, i muri tutti colorati, gremiti di cartelloni che, con fotografie di ragazzi sorridenti, descrivevano le attività svolte e i premi ricevuti, donavano alla scuola un’atmosfera accogliente e viva.

Appena arrivata, quali erano i suoi progetti a lungo termine?

Riguardando le diapositive che avevo creato per il primo collegio docenti, i punti fondamentali su cui mi ero concentrata erano:

1. ogni cosa fatta può essere fatta meglio!: tutti sarebbero dovuti entrare, fin da subito, nella disponibilità d’animo giusta di collaborare per rendere l’istituto migliore. Migliorare il migliorabile e valorizzare tutto ciò che già vi era di positivo.

2. Miglioramento delle attrezzature e soprattutto del loro uso (era inconcepibile avere dei laboratori con strumentazione buona utilizzati però raramente o in modo inadeguato); inoltre fortificare il rapporto che vi era tra didattica e tecnologia, anche attraverso la realizzazione di laboratori d’informatica ben attrezzati, era un altro dei

miei obiettivi.

3. Ci tenevo a entrare in una rete (ecosistema), per evitare che il Pellati rimanesse isolato. In questi anni ci abbiamo lavorato su e sono molto contenta di essere riuscita a creare contatti importanti col mondo del lavoro e collaborazioni preziose con il territorio.

4. Avendo vissuto l’esperienza negativa dei miei figli, volevo che, a differenza loro, gli alunni del Pellati non concepissero i cinque anni delle superiori come noia assoluta. Credo fermamente che in ogni persona ci sia una sete di infinito e che ognuno di noi è chiamato a grandi cose. Ed è per questo che la scuola deve riuscire a lavorare suidesideri e le potenzialità di ogni ragazzo.

Su quali punti di forza ha potuto contare? ( intesi come collaboratori, docenti e studenti, enti locali, realtà produttive ecc.)

Una delle particolarità di Nizza Monferrato è che è presente un gran collegamento tra territorio e scuola. A testimonianza di questo fatto, c’è il fatto che gli ultimi sindaci di Nizza e di paesi limitrofi sono stati studenti del Pellati, orgogliosi di esserlo stati. In questi anni abbiamo cercato di valorizzare sempre di più questo rapporto scuola-territorio.

Anche le famiglie furono fin da subito molto disponibili a collaborare e questa è una pregio che poche realtà, a livello nazionale, possono vantarsi di avere. La Segreteria e, soprattutto il direttore amministrativo (dsga) che gestisce i servizi generali e amministrativi, è stato un altro grande punto di forza del Pellati: quello che svolge è un lavoro complesso, di cui spesso gli studenti non sono a conoscenza, ma che è fondamentale per il buon funzionamento dell’intera realtà dell’istituto.

Anche i vice Presidi che ho avuto negli anni, sono stati molto preziosi per la realizzazione degli obiettivi che ci eravamo proposti: cito in particolare la professoressa Balza, mia vice per tre anni, che ora mi succederà. Al mio secondo anno qui nell’istituto, scelsi la Balza per la sintonia di intenti e modi di sentire le cose, in un certo senso eravamo complementari. Nel frattempo la Balza vinse il concorso da dirigente scolastico. Negli ultimi tre anni ha fatto la dirigente alle medie. Laureata alla Bocconi, ha lavorato al Pellati per almeno trent’anni e per questo, sono sicura che riuscirà, pur avendo una formazione e delle competenze diverse dalle mie, o forse proprio per questo, a migliorare il Pellati ulteriormente.

Parlando di eccellenza, il liceo scientifico è considerato tra i migliori nella provincia di Asti, Anche il tecnico, secondo i dati Eduscopio dell’as 2020-2021, è risultato il migliore della Provincia di Asti. Invece altri corsi di studio non hanno la stessa fama, e alcuni sono persino andati persi, come i geometri… Potrebbe spiegare quale scelta ragionata sta alla base di questi avvenimenti?

Per quanto riguarda i Geometri, purtroppo non vi è stata alcuna scelta ragionata. Personalmente lo considero un mio fallimento; ho lavorato molto per evitare che questo corso di studi andasse perso, ma è stato inutile. Infatti, siamo di fronte ad un problema nazionale, tutte le scuole con corsi di geometri si stanno riducendo in modo massiccio: prendendo in considerazione già solo il Giobert ad Asti, di 5 corsi che aveva, ora gliene rimane uno soltanto. Mi dispiace molto per come questo corso di studi si stia perdendo, per me ha una struttura molto ben fatta e con grandi potenzialità, che purtroppo però, a livello nazionale non fanno più presa. Qui al Pellati, l’area delle finestre lato piscina è stata tutta ristrutturata grazie ad un concorso vinto dai nostri geometri con il loro progetto di innovazione e il loro lavoro preparatorio, poi firmato dalla Provincia che ha stanziato i fondi. Un altro problema era Canelli, prima considerata una scelta di ripiego. Ora la situazione sta migliorando, sia grazie all’arrivo di insegnanti validi e con voglia di fare, sia grazie all’iscrizione di ragazzi volenterosi e bravi: alzandosi il livello, cresce anche la fama e la voglia di migliorare sempre di più.

Riguardo ai corsi d’eccellenza, già da parecchi anni nella classifica eduscopio (in cui si misura l’eccellenza di un dato istituto in base a come esso prepara per l’università o per il mondo del lavoro) e negli Invalsi abbiamo conseguito ottimi risultati sia per quanto riguarda il liceo, sia per quanto riguarda la ragioneria. Essendo dati oggettivi, sottolineo che anche dal punto di vista della “sostanza”, il Pellati sta procedendo bene.

Cosa ne pensa delle riforme previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che finanzierà gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con circa 7,5 miliardi di euro?

Sono molto preoccupata, stiamo parlando di davvero tanti soldi, stanziati a pioggia e senza aver presentato prima dei progetti. Soltanto al nostro istituto sono stati dati trecento mila euro, senza neppure averli richiesti. Non essendoci alcun tipo di controllo, diventa un problema spendere questi soldi nel modo migliore possibile. A livello nazionale ripeto, sono davvero preoccupata perchè sono debiti che pesano sulle nuove generazioni e per lo meno è necessario utilizzarli bene. A proposito del nostro istituto invece, sono tranquilla. La professoressa Balza si era già occupata della parte di innovazione fatta dell’area sotto la cupola: tutti i laboratori presenti, in particolare l’aula Gain, quest’anno sede proprio della redazione di RadioPell@ti, erano stati ideati e progettati dalla professoressa, sia nell’acquisto delle strumentazioni, sia nella scelta e nel dialogo con i fornitori.

In base al rapporto che ha avuto con gli studenti in questi anni, secondo lei, come verrà ricordata da questi ultimi? Che immagine rimarrà ai ragazzi di Matelda Lupori?

Non te lo so proprio dire, per rispondere a questa domanda dovresti chiedere a loro… Posso dirti però, che spesso i ragazzi mi chiamano “professoressa” e questo mi rende molto felice, perché significa che si sentono “vicini” alla mia figura e che percepiscono un senso di sicurezza nel fatto che si sta lavorando per loro. Anche quando mi salutano per strada mi fa molto piacere, è un riconoscimento del lavoro operato in questi anni.

Alla fine della sua carriera, facendo un bilancio: cosa l’ha più appassionata del suo lavoro? Augurerebbe a un giovane insegnante appena laureato di fare il dirigente un giorno?

Io credo che, come dicevo prima, dentro ogni uomo ci sia sete di infinito e fare l’insegnante è un lavoro meraviglioso proprio perché, nella sua quotidianità, egli mostra ai ragazzi come poter realizzare i propri desideri e le proprie passioni. Ma fare il dirigente è meglio di insegnare, perché il suo ruolo è creare le condizioni per cui ognuno possa dare il meglio. La possibilità all’insegnante di fare meglio il suo lavoro e allo studente di apprendere nell’ambiente migliore possibile. La responsabilità è molta, perché i dirigenti e gli insegnanti contribuiscono in modo determinante alla formazione della nuova classe dirigente. Ma vissuto così come l’ho fatto io, questo lavoro è davvero gratificante.

Stella Luisa 5^ A liceo scientifico