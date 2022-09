Disagi per chi sta viaggiando sul tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

Tra Villanova d’Asti e Asti Ovest, precisamente al km 17, 900, in direzione Torino su è verificato un incidente di cui non si conosce ancora la dinamica e quanti mezzi siano coinvolti. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso, il traffico è rallentato e si viaggia solo nella corsia di emergenza.