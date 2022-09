Incidente stradale tra l’Astigiano e l’Alessandrino, grave un motociclista

Ancora un incidente stradale che vede coinvolto un motociclista.

Sulla strada provinciale 52 tra Viarigi e Altavilla una moto è uscita di strada, per dinamica ancora in corso di accertamento anche se si sa già che non risultano coinvolti altri mezzi; il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con l’ambulanza e poi è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

Sul posto i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.