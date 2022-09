Incidente stradale sulle provinciale a Montegrosso d’Asti

Giornata difficile quella di oggi, sabato 24 settembre, sulle strade astigiane.

Dopo l’incidente mortale che si è verificato a Villafranca, un altro sinistro si è verificato a Montegrosso sulla strada provinciale 456 all’altezza della rotonda in direzione Asti.

Due auto si sono scontrate frontalmente, le conducenti sono state portate in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto, dalle prime informazioni le loro condizioni non sembrano gravi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili del Fuoco.