Incidente stradale a Vascagliana, auto fuori strada

Un incidente stradale è accaduto pochi minuti fa a San Damiano d’Asti, in frazione Vascagliana.

Sulla strada provinciale 12 un’auto con un giovane a bordo è uscito di strada, per motivi ancora in corso di accertamento; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso al ferito, che è stato trasportato all’Ospedale di Asti.

Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo coinvolto nell’incidente.