Un incidente stradale è avvenuto questa notte ad Asti.

In località Viatosto una macchina con tre persone a bordo è uscita di strada, per cause ancora in corso di accertamento; sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco di Asti con APS e Polisoccorso e il personale del 118 con l’ambulanza per prestare soccorso agli occupanti del mezzo.