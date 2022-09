Un incidente stradale è avvenuto circa un’ora fa in Strada Fortino che ha coinvolto un’autovettura che, per motivi ancora in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata su un lato.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia Locale per i rilievi, anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. L’auto è stata rimossa dall’autosoccorso New Car Asti di Battaglino.