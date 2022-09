Incendio nei pressi della Cantina Sociale di Rocchetta Tanaro.vVigili del Fuoco ancora impegnati per un bombolone di gas

II comando dei Vigili del Fuoco di Asti è intervenuto oggi pomeriggio per un incendio che si è sviluppato nei pressi della Cantina Sociale di Rocchetta Tanaro. In supporto alla squadra arrivata da Asti anche il comando di Alessandria con la presenza di un’ autobotte. I vigili del fuoco sono ancora impegnati per tenere sotto controllo un bombolone di gas.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.