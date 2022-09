I Vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti sulla tangenziale di Asti all’altezza di Isola d’Asti per un incendio ad una autovettura alimentata a gasolio di cui non si conoscono ancora le cause.

Gli uomini del comando astigiano in breve tempo hanno spento l’autovettura che risulta gravemente danneggiata; sul posto anche la Polizia e il personale dell’Autostrada A33.