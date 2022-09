Dopo quello in tangenziale per l’incendio ad un’autovettura, un altro intervento rilevante per i Vigili del fuoco di Asti intervenuti in forze per l’incendio di un deposito agricolo a Calliano Monferrato.

Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato le fiamme, sul posto sono intervenute circa 10 unità con 4 automezzi e il funzionario dei Vigili del Fuoco.