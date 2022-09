Il Viminale beffa Paolo Romano: il deputato dei Verdi è fuori

Il caso politico degli ultimi giorni nella politica astigiana si potrebbe concludere con un colpo di scena: Paolo Nicolò Romano, deputato di Sinistra Italiana e Verdi la cui rielezione aveva scatenato molte polemiche anche all’interno della stessa sinistra, sarebbe fuori dai giochi.

Il Viminale infatti, ha pubblicato l’elenco dei nuovi eletti: per i meccanismi (non molto facili da comprendere ndr) della legge elettorale, entra l’ex assessore all’Urbanistica Antonino Iaria del Movimento 5 stelle. A farne le spese è proprio Paolo Romano, che perde così il gioco dei “resti” del listino proporzionale che lo avrebbe riportato, per la terza legislatura, a Roma.