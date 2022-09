Il territorio e le sue ricchezze in un video per far conoscere e promuovere Castagnole delle Lanze

È stato presentato ufficialmente in occasione della 163esima Fiera della nocciola e rappresenterà un prezioso supporto per far conoscere e promuovere il territorio e tutte le sue ricchezze.

L’amministrazione comunale castagnolese ha voluto realizzare un video promozionale in cui sono raccontati il territorio di Castagnole Lanze, tra splendide e dolci colline, vigneti e borghi storici, le bellezze artistiche del centro storico, dalla torre panoramica del Parco della Rimembranza che fu fatta costruire e poi donata alla comunità dal conte Paolo Ballada di Saint Robert, alla chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli, i prodotti tipici della zona, primi fra tutti i vini e le nocciole.

“Già nell’ambito della manifestazione dedicata alla nocciola abbiamo avuto occasione di donare alcune copie del video ad invitati all’evento. Verrà inoltre mostrato e distribuito in occasione di eventi e fiere: uno strumento importante per presentare tutte le ricchezze e le peculiarità del nostro territorio, tra l’altro tra le “Bandiere arancioni” del Touring Club Italiano”, sottolinea il sindaco Carlo Mancuso.

Il video è stato realizzato dalla ditta “Exploria” di Matteo Contini e Laura Canaparo.