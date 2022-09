Il Tenente Colonnello Pierantonio Breda saluta Asti: “Ho profondamente amato questo territorio”

Cambio al vertice del Comando Provinciale Carabinieri di Asti: dopo quattro anni il Tenente Colonnello Pierantonio Breda lascia la nostra città per assumere il ruolo di comandante presso il Comando provinciale di Piacenza.

Questa mattina il Tenente Colonnello Breda ha incontrato i giornalisti per il saluto: “Ho amato profondamente questo territorio, grazie a tutti gli astigiani per l’accoglienza” le parole dell’ufficiale, particolarmente emozionato, che poi ha ricordato il percorso compiuto in questi quattro anni segnati anche dalla pandemica.