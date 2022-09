Il Tenente Colonnello Paolo Lando è il nuovo Comandante Provinciale Carabinieri di Asti

Si è presentato alla stampa questa mattina, sabato 10 settembre, il nuovo Comandante Provinciale Carabinieri di Asti, il Tenente Colonnello Paolo Lando insediatosi ad inizio settimana al posto del Colonnello Pierantonio Breda che, dopo quattro anni ad Asti, ha assunto il comando provinciale a Piacenza.

Il Tenente Colonnello Lando ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella di Napoli (1993/96), l’Accademia Militare di Modena . (1996/98) e la Scuola Ufficiali Carabinieri (1998/2001), è laureato in Giurisprudenza, ha una Laurea di I Livello in Scienze della Sicurezza, una Laurea di II Livello in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, un Master di II Livello in Intelligence.

Esperienze lavorative

• 2001/2002: Comandante di Plotone Allievi Marescialli presso la Scuola. Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (RM).

• • 2002/2003: Ha partecipato, in qualità di Comandante di Compagnia della Multinational Specialized Unit (MSU) in Sarajevo, nell’ambito della Missione di peacekeeping in Bosnia — Herzegovina.

• 2003/2004: Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro (RC).

• 2004/2009: Comandante della Compagnia Carabinieri di Carpi (MO).

• 2008/2009: Ha partecipato alla NATO Training Unit in favore dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP) in Adraskan – Afghanistan.

• 2009/2013: Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza.

• 2010: Nominato Membro della Commissione Straordinaria di Accesso al Comune di Corigliano Calabro (CS).

• 2013/2018: Capo Sezione Terrorismo e Criminalità Organizzata dell’Ufficio Analisi Minaccia Asimmetrica presso lo Stato Maggiore della Difesa a Roma.

• 2018/2022: Docente di Servizio di Stato Maggiore e Tecnica Professionale presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e Docente di Analisi Criminale presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia a Roma.

• 2020 Ha partecipato come Senior Advisor alla Missione Addestrativa Italiana (MIADIT) a Djibouti in favore delle Forze di Polizia Somale e Djibutine.

L’incontro con i giornalisti locali è stata anche l’occasione per presentare i nuovi ufficiali che hanno assunto servizio in questa settimana presso il Comando Provinciale:

il nuovo comandante anche per il Nucleo Investigativo, Tenente Armando Laviola.

i nuovi comandanti delle Compagnie di Villanova, Capitano Paolo Bonfanti, e di Canelli, Tenente Lorenzo Conti.

il nuovo comandante del Norm Asti, il Tenente Franco Serra.

Di seguito un breve curriculum dei quattro ufficiali

Capitano Paolo Bonfanti

• Capitano Paolo Bonfanti, cuneese 44enne, giunge a Villanova d’Asti con la propria compagna convivente.

• Arruolatosi nell’Arma nel 1999, è stato a lungo in forza al 7, Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige di Laives (BZ), Reparto grazie al quale ha prestato servizio all’estero in diverse missioni di pace tra cui Bosnia Erzegovina, Iraq e Libano.

• Rientrato in Patria, è stato per sette anni Comandante del. Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanremo (IM)

• Comandante di Sezione del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Torino, incarico che ha ricoperto negli ultimi cinque anni di carriera.

Tenente Lorenzo Conti

• Nato a Roma 11 26 agosto 1987;

• Convivente e padre di un bambino di 4 mesi,

• Dopo la maturità classica, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza;

• Prima di intraprendere la carriera militare, dal 2011 al 2014 ha lavorato presso la sede di Roma di una società statunitense attiva nel campo della gestione di investimenti e patrimoni immobiliari;

• Nel 2014 si è arruolato nella Marina Militare Italiana e, dopo aver frequentato il 14° corso per Ufficiali in Ferma Prefissata presso l’Accademia Navale dì Livorno, ha prestato servizio fino al 2016 presso il Comando Generale della Guardia Costiera in Roma;

• Dal 2016 presta servizio nell’Arma dei Carabinieri. Dopo aver frequentato il 57° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dal 2017 al 2022 ha retto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bonorva (SS), assumendo la responsabilità dell’attività, investigativa e delle operazioni di polizia giudiziaria svolte nella giurisdizione di competenza. Durante il citato periodo ha maturato anche esperienza in teatro operativo estero venendo impiegato, per un periodo di circa 7 mesi tra il 2018 ed il 2019, quale comandante di plotone del Reggimento MSU in Pristina nell’ambito della missione NATO in Kosovo denominata KFOR.

• II 10 settembre 2022 ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Canelli (AT).

Tenente Armando Laviola

Il Tenente Armando Laviola, nato a La Spezia 33 anni fa, è sposato ed ha un figlio di 3 anni. Laureato in Giurisprudenza, proviene da una intensa esperienza professionale a Corsico (MI), territorio caratterizzato dalla pervasiva presenza della criminalità, ove ha diretto per 5 anni il Nucleo Operativo e Radiomobile. Negli ultimi anni ha condotto brillanti attività investigative finalizzate al contrasto della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso.

Tenente Franco Serra

Il Tenente Franco Serra, nato a Bonorva (SS) 57 anni fa è sposato ed ha 3 figli. Laureato in Scienze Politiche, proviene dalla Compagnia di Genova San Martino dove è stato in forza al Nucleo Operativo per circa 3 anni. Precedentemente è stato Comandante dei Nuclei Operativi e Radiomobili di Mondovì (CN) e Cuneo.