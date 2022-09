Il Rotary Club di Alba ancora al fianco della scuola infermieri dell’Ospedale di Wamba

Domenica 18 Settembre 2022, il Rotary Club di Alba ha organizzato, come da tradizione, una camminata non competitiva, aperta a tutti i soci, familiari ed amici, finalizzata a ricordare il dottor Salvino Camera, socio prematuramente scomparso, a Verduno (Cuneo).

Il dottor Salvino Camera, primario di chirurgia, ha dedicato generosamente il suo tempo e la sua professionalità di medico all’Ospedale di Wamba, a circa 300 chilometri da Nairobi (Kenya); da sei anni ha preso vita il progetto, sostenuto dal Rotary Club di Alba, di finanziare borse di studio che permettano a studenti con scarse risorse economiche di proseguire gli studi alla Scuola Infermieri del villaggio. I primi allievi si sono diplomati brillantemente gli anni scorsi, diventando un sostegno per le famiglie e per la comunità.

Il programma ha visto il ritrovo dei partecipanti a Verduno alle ore 15:30 per le pratiche di iscrizione e la partenza alle ore 16:00 per la camminata, che si è svolta con un percorso di circa 5 chilometri ad anello, senza particolari difficoltà, attraverso i vigneti del Barolo e del Pelaverga, nel panorama straordinario delle colline patrimonio dell’Unesco.

Prima della camminata sono stati inaugurati i pannelli informativi turistici della città di Verduno, volti a informare sui molti percorsi artistici e architettonici che offre la cittadina.

La giornata si è conclusa con una merenda sinoira organizzata con la collaborazione della Proloco di Verduno nella corte comunale. Le quote di partecipazione sono state interamente devolute, detratte le spese, a sostenere la scuola infermieri dell’Ospedale di Wamba.