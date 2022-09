Il primo di ottobre si inaugura ad Asti il “Giardino delle Meraviglie” grazie all’Associazione Alzheimer

Sono giorni intensi per i volontari dell’Associazione Alzheimer di Asti presieduta da Mariateresa Pippione. Questa settimana nell’ambito della Giornata mondiale dell’Alzheimer si sono svolte due importanti manifestazioni nell’ambito della Maratona in forma diffusa, fortemente voluta dalla Fondazione Maratona Alzheimer alle quali hanno partecipato numerosi astigiani. La prima è stata “Il tagliando della memoria” presso la sede astigiana dell’Associazione con test di screening sulla memoria eseguiti dalle psicologhe dell’Associazione Alzheimer Astigiana sotto la supervisione del dott. Marcello Francesconi e la seconda giornata con “La passeggiata intorno alle colline di Asti” in compagnia degli Amici della Caraffa e con incontro conviviale presso la Trattoria Villa Quaglina,

Sabato prossimo 1 ottobre altro momento importante per l’Associazione astigiana. Infatti alle ore 16,30 presso la sede dell’Associazione Alzheimer di Asti in via Scotti 13 ad Asti, si svolgerà l’inaugurazione del Giardino delle Meraviglie, alla presenza delle autorità locali e del Vescovo di Asti mons. Marco Prastaro.