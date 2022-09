Il presidente nazionale CIA Cristiano Fini alla sede Cia di Castelnuovo Calcea “Più forti della tempesta”

La Casa dell’Agricoltore, sede interzonale di Cia Asti a Castelnuovo Calcea, è rinata grazie all’impegno dei dipendenti ed al fondamentale contributo economico delle sedi Cia italiane e dei loro soci. Il 21 settembre il presidente nazionale Cristiano Fini, accompagnato dal direttore Maurizio Scaccia e dal presidente regionale Gabriele Carenini, ha visitato la struttura rimessa a nuovo dopo la tempesta del 4 luglio: pioggia e vento a 90 chilometri all’ora avevano scoperchiato una parte del tetto causando gravi infiltrazioni nel soffitto e rottura di vetri. Fortunatamente illeso tutto il personale che era al lavoro negli uffici.

Dalla Sicilia al Veneto al Piemonte sono arrivate decine donazioni che hanno consentito all’organizzazione di realizzare in tempi brevissimi gli ingenti lavori di ripristino del tetto.

Il presidente Fini e il direttore Scaccia, alla loro prima visita nell’Astigiano, si sono complimentati con tutto lo staff provinciale della Cia per la forza di volontà, la tenacia e la determinazione con cui è stata affrontata e superata la fase di emergenza. Non è venuto meno il supporto delle istituzioni, in particolare del Sindaco di Castelnuovo Calcea, Roberto Guastello (presente al taglio del nastro) ringraziato dal presidente Capra.

Cristiano Fini si è quindi soffermato sul difficile contesto economico e sulle prossime sfide che attendono il nuovo Governo.

