Il Presidente della Repubblica in visita ad Alba

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 7 ottobre sarà in visita, nel pomeriggio, alla Città di Alba in occasione del Centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio, nel Bicentenario della nascita del ministro Michele Coppino e nella giornata inaugurale della 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Lo annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Alba Carlo Bo: “Siamo felici ed emozionati perché questo per il nostro territorio è davvero un anno speciale e siamo onorati e grati al Presidente Mattarella per aver accolto l’invito a condividerlo con noi. Il Piemonte e città come Alba sono parte fondante della storia d’Italia. Condividere l’amore per la nostra Repubblica insieme al suo Presidente sarà una grande gioia per tutta la comunità”.

[Fonte immagine Depositphotos]