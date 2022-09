Il Palio di Asti arriva anche in RSA: domani la visita dei rappresentanti di Viatosto alla residenza Casa Mia Asti

Torna il Palio, una delle manifestazioni più antiche e sentite della città. Asti si prepara a vivere, non solo la corsa dei cavalli di domenica, ma anche gli eventi, il tifo, le cene propiziatorie, i cortei e i tanti momenti che da secoli uniscono tutti gli astigiani.

Perchè il Palio è una festa di tutti e con questo spirito i rappresentanti di Viatosto – sbandieratori, figuranti e tamburini – hanno deciso di far visita agli anziani ospiti della residenza Casa Mia Asti di Orpea Italia per un momento di festa insieme. Viatosto è infatti uno dei borghi più vicini alla struttura e il suo stemma è rappresentato sulla facciata della residenza. La mattina del sabato 3 settembre i protagonisti del tradizionale corteo storico sono pronti a colorare di bianco e azzurro, colori di Viatosto, i giardini della casa di riposo e ad intrattenere i residenti con un’esibizione speciale.

“Per i nostri ospiti astigiani il Palio è quasi come il Natale – racconta lo staff di Casa Mia Asti – alcuni di loro ne hanno visti più di 90 e ogni volta è un’emozione e una festa. Ringraziamo i rappresentanti di Viatosto per questo regalo gradito che, dopo due anni di stop forzato dovuto al Covid-19, torna a portare, anche nella nostra struttura, un pezzo importante di storia, cultura e tradizione”.

