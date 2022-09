Il miele protagonista a Sommariva del Bosco alla 16a edizione di Amé l’Amel

Domenica 18 Settembre 2022, ritorna l’edizione in presenza del Festival dei mieli di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo.

In paese sono attesi una trentina di espositori, che hanno già confermato la loro presenza.

Il Festival si svolgerà a cielo aperto per le vie del paese: un’opportunità per il visitatore per ammirarne la rara bellezza, con il Castello che sovrasta l’abitato come una sentinella sulle numerose chiese, ricche di storia e tradizione, dislocate sul territorio comunale, tra il paese e le frazioni.

La manifestazione verrà inaugurata alle ore 10.00 alla presenza delle autorità comunali, con la consegna della Costituzione ai ragazzi nati nel 2004, in Piazza Roma con intervento della Banda Musicale G. Verdi di Sommariva e proseguirà fino al tardo pomeriggio, per le vie del centro, ove i negozi saranno aperti per tutta la giornata.

Sarà possibile, inoltre, sostare presso le quattro botteghe della” Comunità delle Botteghe dei mieli di Sommariva del Bosco di Slow Food”. Contraddistinte da un’arnia colorata esposta fuori dal locale, disposte tutte nel centro cittadino, le botteghe offrono nell’arco di pochi metri, una vastissima selezione di tipologie di mieli quasi introvabili.

Evento culmine della giornata, alle 17, sarà il convegno, che si terrà nella magica cornice del parco del Castello, grazie alla disponibilità dei proprietari, Amedeo e Claudio Seyssel d’Aix.

A fare da moderatore il noto giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli, al quale verrà conferito il premio “Celletta d’oro” da parte dell’Ente Fiere e Manifestazioni, che vede la sua prima edizione proprio quest’anno.

Relatori saranno l’apicoltore Dario Pozzolo, noto apicoltore di Bra, Tonino Strumia, ambasciatore indiscusso del miele, cacciatore di mieli rari, per molti anni titolare del “Trovarobe di cose buone”, ha dato vita a Sommariva del Bosco alla prima Mieloteca d’Italia, Roberto Sambo, responsabile Presidi e coordinatore delle Comunità per il Piemonte e Valle D’Aosta, fa parte del Comitato Esecutivo Regionale di Slow Food e Marco Bergero, tecnico apistico di Aspromiele.

E’ previsto anche il collegamento da remoto di Drazen Luzic, fondatore e primo presidente della Società Croata di Apiterapia.

Fonte immagine https://it.depositphotos.com/