Il Governatore Distrettuale in visita al Rotary di Asti: “Un club che incide profondamente sul territorio”

Nei giorni scorsi Anselmo Arlandini, illustre clinico genovese e governatore distrettuale del Rotary Club, è stato in visita al Rotary astigiano, accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, nel corso di una serata svoltasi al Ca’ Vittoria di Tigliole.

Il governatore dapprima ha avuto un incontro operativo con il presidente Luigi Florio ed componenti del consiglio direttivo del club, successivamente si è confrontato con i presidenti delle varie commissioni tematiche, infine ha fatto conoscenza con i numerosi soci del club intervenuti al successivo incontro conviviale.

Ad essi il prof. Arlandini ha illustrato l’intensa attività distrettuale ed internazionale del Rotary, il cui obiettivo primario è il servizio alla comunità attraverso l’impegno personale, oltre che economico, dei soci (oltre un milione e duecentomila nel mondo), reso più agevole dallo spirito di amicizia che caratterizza il sodalizio e dalle competenze dei singoli aderenti.

Il governatore ha avuto parole di elogio per il Rotary astigiano che “negli oltre 70 anni di vita – ha affermato – si è contraddistinto e si contraddistingue come uno dei più partecipati e attivi club del distretto, che riesce a incidere profondamente sul territorio, in cui ha solide radici”. Al termine il club astigiano ha donato al governatore Arlandini una somma da devolvere alla lotta che il Rotary International da oltre quarant’anni ha intrapreso contro la poliomielite nel mondo.