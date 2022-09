Il Gigante della Bassa: ad Agliano Terme si racconta la storia di Ermete

Nel pomeriggio di sabato 24 settembre, alle 18.00, verrà presentato “Il Gigante della Bassa” (IBUC editore), libro di Fortunato Tuttobene (alias Franco Testore) alla Locanda San Giacomo di Agliano Terme. L’autore parlerà del suo ultimo libro con la giornalista Valentina Mansone.

Il romanzo racconta la storia di Ermete dalla sua nascita alla sua morte. Ermete è appartenente a una famiglia di mezzadri, che da quattro generazioni abita una cascina, detta la Venezia, nella Bassa modenese.

Le pagine permettono al lettore di immergersi nella complessa personalità di Ermete, che sin dall’infanzia ha mostrato tutta la sua perentorietà: un uomo deciso e colto per essere un contadino del primo Novecento, il quale ha sempre riposto tutta la sua fiducia in sé stesso ed è sempre stato legato alle proprie convinzioni.

Come accade per tutti, però, la vita ci mette di fronte a situazioni inaspettate e più o meno silenziosamente ci cambia. La storia di Ermete non fa eccezioni nel momento in cui il protagonista scopre l’amore per la bicicletta, compagna di avventure (che nel libro vengono raccontate in modo entusiasmante) e per l’Aldagisa, l’unica persona in grado di tenere testa a un carattere burrascoso come quello di Ermete.

In questo scenario irrompe però la Grande Guerra, che sconvolge le vite di tutti al pari di uno tsunami, con la differenza (esplicitata dalla penna attenta dell’autore) che la guerra non è una calamità naturale, perché decisa e voluta dall’uomo stesso. Ermete per la prima volta è costretto ad abbandonare la propria terra, la propria famiglia e la Venezia stessa: quelle braccia abituate a lavorare il terreno e prendersi cura delle mura amiche, sono costrette a imbracciare armi in terra straniera. Solamente quell’amore, che lega ogni individuo alla propria casa e ai propri cari, riuscirà a dargli la forza per andare avanti.

Attraverso le difficoltà e le gioie del protagonista, l’autore riesce abilmente a raccontare non solo la persona stessa, ma anche tutto il suo ambiente circostante, permettendo al lettore di immergersi in un mondo oggi forse un po’ dimenticato, ma che allo stesso tempo riserva ancora insegnamenti che vanno oltre lo scorrere del tempo.

Quindi se volete conoscere meglio Ermete e la sua storia, non potete mancare l’appuntamento, al quale seguirà un piccolo aperitivo offerto dalla Locanda San Giacomo, per concludere l’incontro con un momento di convivialità, condito dai vini dei produttori di Agliano Terme.