Il Gal Terre astigiane propone due bandi rivolto ad imprese agricole e turistiche

A pochi mesi dall’ultima riapertura, che ha portato ad impegnare più di 300.000 euro a sostegno di imprese che si occupano di ricettività, il GAL Terre Astigiane ripropone i due bandi che, giunti alla IV edizione, perseguono l’obiettivo del sostegno dell’attività di impresa nel settore turistico.

Si tratta dei bandi “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole” Op. 6.4.1, rivolto alle imprese agricole, e “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole (piccole e microimprese non agricole)” Op. 6.4.2, rivolto a micro e piccole imprese operanti nel settore della ricettività e dei servizi al turismo.

Vengono così messi a disposizione complessivamente circa 400.000,00 euro di contributi ulteriori, a fondo perduto, per interventi nel settore ricettivo, da parte di imprese agricole che svolgono anche attività di agriturismo e di imprese non agricole che svolgono attività di ricettività sul territorio e servizi connessi al turismo.

A seconda del bando cui si partecipa, per quanto riguarda gli interventi finanziabili, si va da quelli connessi al potenziamento/miglioramento delle attività ricettive, all’organizzazione degli spazi esterni, con la creazione di servizi aggiuntivi per i turisti, quali ad esempio percorsi benessere, creazione di spazi relax, aree ludico sportive, …, all’implementazione di spazi per attività culturali/didattiche, al sostegno ad attività artigianali e commerciali connesse alla valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti tipici del territorio.

Per entrambi i bandi, è prevista la possibilità di presentare progetti che possono andare da un minimo di 5.000 ad un massimo di 75.000 euro di investimento; è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammessa. La presentazione delle domande deve avvenire in via telematica tramite il portale www.sistemapiemonte.it, sezione Agricoltura, entro il 15 dicembre 2022.

Questi due bandi rivolti alle imprese private si affiancano ad un altro bando, operazione 7.5.2 “Infrastrutture turistico ricreative ed informazione. Tipologia 1: potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell’outdoor e della segnaletica informativa”, rivolto invece ai comuni del territorio, improntato alla valorizzazione degli itinerari escursionistici, attraverso la possibilità di proporre interventi di creazione di percorsi turistici o interventi puntuali lungo i percorsi già esistenti, al fine di rendere maggiormente attrattivo il territorio.

Il bando rivolto ai comuni rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2023, la presentazione delle domande deve avvenire sempre attraverso il portale www.sistemapiemonte.it, sezione Agricoltura.

“I tre bandi, se pur con beneficiari e tipologie di interventi ammissibili differenti, concorrono al medesimo obiettivo prioritario di valorizzazione del territorio del GAL, finalità che l’ente persegue attraverso le sue varie linee di finanziamento, cercando di andare incontro ai suoi diversi interlocutori”, evidenzia il Presidente del GAL Filippo Mobrici.

“Sono previsti degli incontri specifici di presentazione dei bandi”, aggiunge la Direttrice del GAL, Maria Beatrice Pairotti, “Per il bando rivolto ai comuni, operazione 7.5.2, gli incontri si terranno presso gli uffici del GAL, il 4, il 5 e il 13 ottobre; per i bandi rivolti alle imprese, gli incontri si terranno i giorni 11 ottobre, alle h 17,30, a Coazzolo, presso la Sala Consiliare, in Piazza Vittorio Emanuele III e il 12 ottobre, alle h 17,45, presso la Sala della Confraternita, in Piazza Sana Marco a Vinchio”.

Per tutti gli incontri è obbligatoria l’iscrizione, le modalità vengono indicate sul sito del GAL, all’indirizzo

https://www.galterreastigiane.it/ .

I testi completi dei bandi, con tutti i dettagli utili alla partecipazione e relativi allegati sono disponibili sul sito del GAL https://www.galterreastigiane.it/, alla sezione “Bandi aperti” e su Sistemapiemonte/ PSR 2014-2020/ Elenco bandi.

Oltre agli incontri citati, il personale del GAL resta anche a disposizione presso l’ufficio di Costigliole d’Asti, in via Roma 9, tutti i giorni, con orario 9-12 e 14-17, al n. 0141 966187 e all’indirizzo mail info@galterreastigiane.it