Il Consorzio della Grappa protagonista alla Douja astigiana

Anche quest’anno il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo sarà uno dei protagonisti della Douja d’Or, prevista ad Asti dal 9 al 18 settembre.

Saranno ben cinque gli appuntamenti all’interno del programma del grande evento, allestiti con la collaborazione del Comune di Asti e la Camera di Commercio di Alessandria e Asti; saranno occasioni in cui si potrà degustare e approfondire la conoscenza del distillato italiano attraverso i prodotti delle diciannove distillerie aderenti.

Previste specifiche serate di degustazione guidata con la presenza dei mastri distillatori, appuntamenti con ANAG e i suoi relatori, la degustazione di cocktail a base grappa insieme all’esperto di miscelazione Nicola Mancinone e anche un contest che metterà in competizione il cioccolato e la grappa. Gli appuntamenti del Consorzio sono presentati in collaborazione con ANAG Piemonte, che da sempre mette a disposizione l’esperienza dei suoi assaggiatori professionisti per gli eventi di promozione e di valorizzazione della nostra grappa.

Si inizia venerdì 9 settembre alle 21 nella splendida Sala degli Specchi di Palazzo Ottolenghi: in programma la serata “Piemonte, una regione che distilla”, una degustazione guidata e raccontata di quattro grappe (accompagnate da piccoli assaggi gastronomici) con la presenza dei mastri distillatori. Il costo di partecipazione è di 10 euro ed è necessario prenotarsi al numero telefonico 3357040378 oppure scrivendo una mail a: info@consorziograppapiemontebarolo.it.

Il giorno seguente, sabato 10 settembre, nella centrale piazza Roma a partire dalle ore 22 al Wine Truck Casa Douja Off andrà in scena “La Grappa nello Shaker”: un’occasione per assaggiare gustosi cocktail a base grappa preparati da Il Confessionale Mix Bar.

Ecco poi gli altri appuntamenti previsti: martedì 13 settembre alle ore 21 nella Sala degli Specchi “ANAG racconta la Grappa”, ancora degustazioni guidate di grappe insieme ai relatori ANAG; venerdì 16 settembre nello stesso luogo sempre alle 21 “La Grappa nello Shaker” sarà una serata interamente dedicata ai cocktail con la grappa e alla miscelazione a cura di Nicola Mancinone. Infine, sabato 17 settembre ancora a Palazzo Ottolenghi alle 21 è previsto il Contest “Sommelier della Torroneria e Cioccolateria vs Sommelier della Grappa”, con Davide Barbero e Gianluca Bordone.

Per partecipare a ognuna di queste serate il costo è sempre di 10 euro con prenotazione necessaria.