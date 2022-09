Il Consiglio Comunale approva un ordine del giorno per tentare di salvare la Casa di Riposo

La speranza, se pur labile, è l’ultima a morire. Per questo motivo, nonostante le parole del commissario straordinario Mario Pasino ieri fossero poco incoraggianti sul futuro della Casa di Riposo Città di Asti, al termine della discussione il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno (astenuti solo i consiglieri di Fratelli d’Italia) per impegnare la Regione nel fare il possibile per salvare la struttura.

L’odg prevede alcune azioni importanti, tra cui dare attuazione all’accordo del 2006, localizzando nella struttura una serie di servizi sanitari ad alto contenuto assistenziale, quali per esempio posti letto per Lungodegenza, Hospice, Stati NeuroVegetativi, di cui fra l’altro la provincia di Asti è sottodimensionata rispetto ai parametri regionali.

La richiesta più impegnativa però, è quella di chiedere alla Regione, come è stato espresso da più parti, di farsi garante degli 8 milioni di debito della struttura e di tenere congelati i 120 posti “convenzionati” della struttura in attesa della prosecuzione delle trattative, in modo da fermare le pressioni di altri operatori del settore che potrebbero vedere nel fallimento della struttura la possibilità di ottenere nuovi posti convenzionati.

La richiesta, infine, è quella di istituire un tavolo permanente in cui siano presenti Regione, Asl, sigle sindacali, commissario della struttura, membri del consiglio comunale di Asti, Banca di Asti, Fondazione Ream e Fondazione Cassa di risparmio di Asti.

“Di certo non possiamo accettare che la regione faccia la parte che ha fatto ieri- spiega il consigliere comunale Mauro Bosia (Uniti si Può) – c’era solo l’assessore Marrone, che ha parlato in teleconferenza e in maniera generica: tutti ci aspettavamo che venisse a dirci che si chiude o si investe“. “Di fronte al rischio di perdere decine di posti di lavoro, al pericolo di creare enorme disagio agli ospiti affezionati dell’istituto, e di ritrovarsi con l’ennesimo contenitore vuoto nel centro cittadino, maggioranza e opposizione hanno collaborato tra loro, in modo sentito e professionale” aggiunge la collega del gruppo consigliare Vittoria Briccarello.

“È certo impensabile che quel modello (con oltre 300 posti letto) sia ancora sostenibile e praticabile in futuro – spiega Michele Miravalle (PD) – e allora bisogna ripensare quegli spazi, immaginare che possano ospitare servizi sociosanitari – e non – aperti alla città”.

In allegato l’ Odg approvato dal Consiglio Comunale sulla casa di riposo Città di Asti