Il borsino del Palio 2022

Fare un pronostico per il Palio di Asti 2022 è impresa ardua. Innanzitutto perché due anni di pausa forzata hanno cambiato molto negli equilibri di rioni, borghi e comuni, e soprattutto perché c’è stata una lunga pausa per cavalli che abbiamo lasciato nel 2019, con il doppio Palio dei Rioni e dei Borghi.

In secondo luogo, la pioggia caduta questa notte sulla città non ha dato la possibilità di vedere le accoppiate all’opera in piazza Alfieri. Le prove, con buona probabilità, verranno recuperate domani mattina alle ore 9.

Favorito su tutti è Don Bosco, con Giovanni Atzeni, “Tittia”. Per il fantino sardo tedesco si arriva da una stagione straordinaria, con, su tutti la doppia affermazione a Siena, per la contrada del Drago e quella del Leocorno. I gialloblù non abbracciano il Palio dal lontano 1996, allora una corsa finita con i lampioni di piazza Alfieri già accesi e con Maurizio Farnetani “Bucefalo” assoluto protagonista. La decisione del cavallo verterà o su Umatilla o su Aurus, entrambe scelte di assoluta qualità. Il borgo a nord della città è quindi a pieno diritto tra i candidati alla vittoria finale. Anche San Lazzaro, che presenterà Gingillo su Cristallo da Clodia, ha più di una chance per portare a Valterza il drappo di Silvio Volpato. Anche se i ramarri hanno vinto relativamente da poco, nel 2017, i gialloverdi non corrono mai un Palio tanto per fare. Altri importanti favoriti sono San Secondo, con Valter Pusceddu “Bighino” e la Torretta con Silvano Mulas “Voglia”. Queste le quattro accoppiate da tenere d’occhio. Detto questo, e tenuto conto che i cavalli, come si sa “fanno bugiardo un uomo” tanti altri partecipanti hanno fame di Palio.

Tra questi sicuramente San Martino San Rocco, che con Gavino Sanna e Anda e Bola è una accoppiata di tutto rispetto. Così come la Signora del Palio, Santa Maria Nuova che schiera Federico Arri su Ambra da Clodia.

Le visite veterinarie non hanno arriso a Nizza e Tanaro, che si sono viste privare rispettivamente di Calliope da Clodia e Bagoga: la storia del Palio in ogni caso, ci insegna che si può sperare anche quando le cose si mettono nella maniera più complicata.

Altri importanti protagonisti saranno poi sicuramente Stefano Piras, fantino che si è fatto ben vedere in questa stagione, su Zaminde, così come Adrian Topalli per Santa Caterina. Possibili soprese, poi, sono ovviamente dietro l’angolo.

Il borsino per il Palio 2022

Favoriti per vittoria: Don Bosco, San Lazzaro, Torretta, San Secondo

Probabili finalisti: Nizza, Tanaro, San Damiano, Santa Maria Nuova, San Martino San Rocco, Baldichieri, Santa Caterina, Cattedrale, San Paolo, San Pietro

Possibili sorprese: Viatosto, San Marzanotto, Canelli, Castell’Alfero, Moncalvo, Montechiaro, San Silvestro