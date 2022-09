il benvenuto della comunità di Montechiaro, Cortanze, Cunico e Piea al nuovo parroco don Emanuele Baviera

“Il cambio di pastore in una comunità, rappresenta un nuovo inizio, qualcosa che si rinnova, una ripartenza e, in quanto tale, si accompagna a sentimenti positivi, di fiducia e di speranza per il futuro, anche quando capita in un periodo non facile come questo”. Il discorso del sindaco di Montechiaro, Paolo Luzi, nel dare il benvenuto al nuovo parroco don Emanuele Baviera, ha interpretato il pensiero di tutti i presenti dai sindaci di Cortanze, Cunico e Piea, ai tanti fedeli e parrocchiani che hanno partecipato all’ingresso ufficiale nelle quattro comunità.

“Le comunità che la accolgono, Don Emanuele, sono costituite da donne e uomini con le loro fatiche, le loro speranze e tutti insieme costituiscono una ricchezza inestimabile, un patrimonio di incredibile umanità, la risorsa più importante per il futuro.

La vogliamo rassicurare che in questo compito fondamentale Lei non sarà mai solo, troverà a Montechiaro, Cortanze, Cunico e Piea, delle comunità attive e sensibili, pronte ad aiutarla e a condividere con lei i compiti più difficili.

Per lei quindi, ecco una nuova comunità, tutta da scoprire: case a cui bussare, fedeli da conoscere, uno ad uno, ci sono anziani e malati che cercano conforto, giovani insicuri, madri e padri a volte distratti e preoccupati, persone che hanno bisogno di una scintilla per far divampare una fede che sembra sopita, ragazzi che aspettano testimoni credibili e sinceri.

Nel congedarmi, desidero salutare i suoi familiari, giunti dalla terra bresciana e, che oggi partecipano al suo ingresso ufficiale, nelle nostra comunità, saluto anche i fedeli che sono arrivati da Rocchetta Tanaro e Cerro Tanaro, dove per diversi anni ha svolto il suo ministero sacerdotale, rinnovando il più caloroso benvenuto e un grazie anticipato per il suo futuro impegno, augurandole una buona permanenza nei nostri Comuni” il messaggio rivolto al nuovo pastore.

Dopo che il cancelliere vescovile ha pronunciato il nomina del nuovo parroco di Montechiaro è iniziata la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Marco Prastaro, durante l’omelia si è soffermato sulla figura del nuovo pastore “…vivere di Dio e farlo vedere…, e camminare insieme al nuovo pastore, cercare insieme la via del Signore…”, dal vicario zonale don Lorenzo Mortara “…nella vicaria siamo sono in due io e te ed il diacono Fabrizio e don Luigi il decano dei parroci astigiani 95 anni ed ancora in attività.. Lavorare insieme per raggiungere i nostri obbiettivi di fede”.

L’ultimo intervento è stato di don Emanuele, visibilmente commosso per tanto entusiasmo alla sua venuta, ha ringraziato il Signore per avergli dato la vocazione sacerdotale: “Grazie ai miei genitori che mi hanno dato la vita e sostenuto la mia vocazione, al mio predecessore don Paolo Prunotto per avermi accompagnato a visitare queste nuove realtà a me sconosciute e ai parrocchiani di Rocchetta Tanaro e Cerro Tanaro che mi hanno accompagnato a Montechiaro, grazia a coloro che oggi mi accolgono come un figlio, fratello, ma soprattutto come vostro pastore, apritemi il vostro cuore… con voi voglio camminare verso la via del Signore, mi affido a voi ai santi patroni delle parrocchie e a Santa Maria Santissima”.

Come tutti i salmi finiscono in glori, a fine messa il rinfresco per tutta la comunità.