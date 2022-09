Il 12 settembre un webinar sulla certificazione di genere promosso dal Tavolo di lavoro regionale “Più donne nei CdA e nelle posizioni apicali”

La Certificazione di genere è una procedura volontaria, rappresenta per l’impresa un’opportunità per accrescere il vantaggio competitivo nel mercato anche accedendo ad agevolazioni contributive, secondo le recenti innovazioni normative. E’ stata, infatti, inserita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tra gli strumenti a sostegno delle donne attraverso il riconoscimento di un punteggio premiale nei bandi di gara, nonché per le possibilità di accesso privilegiato a finanziamenti regionali e nazionali.

La certificazione di genere è legata al rapporto biennale sulla parità di genere, previsto per le aziende con più di 50 dipendenti e che per il biennio 2020-2021 è da trasmettere entro il 30 settembre 2022.

In relazione alle novità normative e alle imminenti scadenze, il tavolo di lavoro regionale “Più donne nei CdA e nelle posizioni apicali” propone il webinar “Il percorso verso la parità di genere: perchè seguirlo fa bene alle aziende”, in programma il 12 settembre dalle ore 14.40 alle 17.30, per affrontare gli aspetti normativi e tecnico-procedurali e per informare imprese, associazioni e consulenti sui vantaggi del sistema della certificazione di genere.

«E’ necessario guardare al tema della Gender Equality – spiegano le promotrici – con la consapevolezza dei fattori strategici, culturali, manageriali, organizzativi, gestionali, relazionali che incidono a livello aziendale e cogliendo la necessità di adottare una metodologia di implementazione delle nuove norme, finalizzata a promuovere politiche e strategie di miglioramento continuo verso comportamenti sempre più responsabili e inclusivi».

Ne parleranno esperti in materia, introdotti dalla Consigliera Regionale di Parità, Anna Mantini e dalla Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Maria Rosa Porta.

Interverranno: Eva Desana e Paola Zambon, UNITO-CIRSDE e Comitato Pari Opportunità Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino; Emanuela De Palma e Luisella Fassino dell’Ordine Consulenti del Lavoro; Fulvia Astolfi dell’Ordine Avvocati Roma; Luciano Malfer, Dirigente Generale Agenzia per la coesione sociale, Provincia Autonoma di Trento; Marco D’Arrigo, Componente COA Ordine degli Avvocati di Torino; Carlamaria Tiburtini di Federmanager Minerva Torino e Senior HRBP Commercial, Programs, Finance, Legal, Compliance & Communication, Inclusion&Diversity Leader for Avio Aero a GE Aviation Business.

Modererà il webinar Laura Onofri componente della Commissione Regionale Pari Opportunità.

La partecipazione al webinar è libera, previa iscrizione al link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gYv4qQ3VTImogiU1521Ouw

E’ previsto l’accreditamento per gli iscritti agli Ordini professionali: Avvocati di Torino, Consulenti del Lavoro di Torino, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Iscrizione tramite modulo al link https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gYv4qQ3VTImogiU1521Ouw

Per informazioni inviare un’e-mail a: donneneicda@regione.piemonte.it

Programma sul sito www.donneneicida.regione.piemonte.it

Fonte foto www.it/depositphotocom