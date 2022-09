Tantissima gente oggi pomeriggio in centro ad Asti per assistere alla sfilata dei bambini.

Il corteo, organizzato dal Collegio dei Rettori, tradizionalmente riempie la vigilia del Palio. Protagonisti sono i più piccoli che, similmente a quanto accade nel corteo storico della domenica, mettono in scena fatti e affreschi dell’Asti medievale.

Ogni gruppo è accompagnato da musici e sbandieratori, nuove leve di ogni gruppo di rioni borghi e comuni.

Per la miglior presenza al corteo storico dei bambini del Palio di Asti è stato istituito il Premio Mara Sillano Sabatini.

Il premio è stato istituito nel 2012 per volontà della famiglia Sabatini in ricordo di Mara Sillano Sabatini, storica borghigiana del Comitato Palio Borgo San Pietro, scomparsa improvvisamente alla vigilia del Palio nel 2011.