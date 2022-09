Faranno bella mostra di sè al Museo del Palio di via Massaia, a modo loro testimoni di un periodo storico che nessuno di noi dimenticherà mai. I sendalli dei Palii 2020 e 2021, opera di Ottavio Coffano e Filippo Pinsoglio avranno un destino diverso rispetto a tutti i loro “fratelli”, non ultimo quello assegnato lo scorso 4 settembre. Non osannati da un popolo vittorioso, ma sospesi in un limbo particolare: palii indetti e regolarmente stimati, non sono mai stati corsi. La cerimonia che si è tenuta oggi è servita per trovare una collocazione definitiva ai due drappi. Il corteo si è mosso dal Comune (dove le due opere erano conservate in sala consiliare). Aperto dall’ASTA e dal gruppo del Capitano, i sendalli sono stati accompagnati dagli armigeri del Carroccio, dai picchieri, da una rappresentanza di dame e dai rettori seguiti dal proprio vessillo. A chiudere la sfilata una rappresentanza di San Lazzaro, borgo vincitore del Palio 2022.

I sendalli sono stati accolti , con una breve cerimonia, dalla direttrice del Museo del Palio Barbara Molino, prima di venire collocati definitivamente nella loro sala espositiva.