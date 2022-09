Grande successo per la sostenibilità ambientale all’edizione 2022 di Terra Madre Salone del Gusto, svoltasi nei giorni scorsi a Torino su iniziativa di Slow Food.

Nel corso della manifestazione, all’interno dello stand organizzato dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori), GAIA insieme ad Aisa Impianti (Arezzo), CIDIU Servizi (Collegno) e Sartori Ambiente (Trento) ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il pubblico di una delle maggiori città d’Italia nonché con visitatori interessati alle tematiche ambientali, utili per aprire nuovi spazi di confronto sul compostaggio nel corso di un evento fieristico che dal 22 al 26 settembre ha registrato oltre 350.000 presenze.

“GAIA – afferma il Presidente Giancarlo Vanzino – ha offerto il proprio compost e il proprio materiale divulgativo per sottolineare la circolarità del processo dei rifiuti organici e per dare l’opportunità ai visitatori di parlare con tecnici in grado di dare informazioni sulle modalità di utilizzo del compost, un ammendante prezioso per le sue proprietà chimico fisiche, per gli effetti sull’ambiente ma anche economicamente competitivo rispetto ai più costosi concimi chimici.

Inoltre – prosegue – è importante sottolineare il contributo offerto dai dipendenti di GAIA, che si sono prodigati per promuovere il costante lavoro portato avanti dall’impianto di compostaggio e biodigestione a San Damiano d’Asti”.

Si ricorda che per ulteriori informazioni sull’utilizzo del compost è possibile visitare il sito di GAIA nella sezione Servizi: www.gaia.at.it/vendita-kompost/