Grande successo ad Antignano per la mostra “A Spasso con Dante”

Nel pomeriggio di sabato 17 settembre, nelle vie del centro storico di Antignano, si è svolta la mostra itinerante del pittore Filippo Pinsoglio con 22 immagini raffiguranti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Le singole immagini dislocate nel suggestivo borgo storico sono state commentate in modo appassionante e coinvolgente per il numeroso pubblico presente dalla Prof.ssa Vera Gonella.

Al termine della rappresentazione artistica, il pomeriggio si è concluso in Piazzetta degli Ulivi con un aperitivo offerto dalla proloco di Antignano accompagnato dal gruppo musicale Acoustic Vibes.

Il Comune di Antignano ringrazia in particolare per la riuscita dell’evento il Pittore Filippo Pinsoglio, Vera Gonella, la proloco di Antignano, il gruppo Acoustic Vibes, i bed and breakfast del centro storico per l’ospitalità, la parrocchia e Adriano Montrucchio, rettore della chiesa di San Rocco, i dipendenti, l’ufficio manifestazioni del Comune e non per ultimi tutte le persone presenti. Ha presenziato all’evento anche il neo Presidente della Provincia Maurizio Rasero.