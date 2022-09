Gli studenti dell’Istituto Monti parteciperanno alla “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”

Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022 torna contemporaneamente in tutta Europa UNIGHT – United citizens for research, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Saranno centinaia gli eventi – caffè scientifici, mostre e visite guidate ai musei, presentazione di prototipi, esperimenti, spettacoli e giochi per tutte le età – proposti in tutta Italia per l’edizione 2022 della manifestazione, il cui focus sarà incentrato sulla cura del Pianeta, affrontando dunque temi quali la biodiversità, l’economia circolare, l’efficientamento energetico e delle risorse degli edifici, l’energia sicura, la mobilità smart e sostenibile ecc.

Per il territorio astigiano, il cuore pulsante dell’iniziativa sarà l’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti, che, patrocinato, tra gli altri, dal Comune di Villanova d’Asti e dall’Università di Torino, dalle 16.30 alle 22.30 del 30 settembre ospiterà nei propri locali attività ed esperimenti preparati dagli alunni degli istituti scolastici che hanno aderito alla manifestazione. Tra questi, anche l’Istituto “A. Monti” di Asti, da sempre particolarmente sensibile al tema della divulgazione scientifica.

Durante la serata gli allievi delle classi terze, quarte e quinte del Liceo scientifico – Opzione Scienze Applicate accompagneranno il pubblico in un affascinante viaggio tra le caratteristiche nutrizionali degli alimenti e la valutazione dello stato nutrizionale.