Gli “Spaesati” hanno fatto tappa a Castelnuovo Belbo: folto pubblico per il teatro dello Storymoving Festival

I voltoni ed il portico del Comune di Castelnuovo Belbo sono stati il palco del teatro all’aperto dove ha fatto tappa lo Storymoving festival con una parte della Trilogia degli Spaesati (il capitolo della Luna Piena, Racconti Epici di gente semplice nei borghi dell’Astesana e del Monferrato). In scena: Fabio Fassio, Patrizia Camatel ed Elena Romano del “Teatro degli Acerbi” e la violoncellista e cantante, Simona Colonna.

Gli attori hanno spiegato al folto pubblico presente chi sono gli spaesati “Tutti noi siamo un po’ spaesati: abbiamo perso qualcosa e stiamo esplorando altro, come chi, strappato dal paese, cerca di rifarsi una comunità intorno o di trovare posto in un’altra. Lo stesso spettacolo è una comunità di spaesati che, per poco più di un’ora, ricorda di appartenere ad un’epica e un’epoca condivise”.

Le letture sono state inframezzate ed arricchite da una straordinaria Simona Colonna, che ha interpretato i suoi brani suonando e cantando contemporaneamente con una voce coinvolgente ed emozionante, variando su ampie tonalità che non hanno mancato di sorprendere il pubblico con improvvise variazioni di tono e ritmo. Lo spettacolo, durato più di un’ora e mezza, è stato sottolineato con sentiti applausi da parte del pubblico.

Il sindaco Aldo Allineri, nel presentare ed introdurre la serata, ha evidenziato “la qualità culturale dell’evento e il fatto che anche piccoli Comuni, come Castelnuovo Belbo, abbiano la possibilità, ampiamente ripagata dalla consistente presenza di pubblico, di ospitare spettacoli di alto livello offrendo la possibilità di fruire, anche gratuitamente, di eventi culturalmente rilevanti”.