Gli appuntamenti elettorali nell’astigiano in vista delle elezioni politiche

Si avvicinano le elezioni politiche anche ad Asti, ed è tempo per i partiti di presentare candidati e programmi in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo.

Il Pd presenta i suoi candidati a Nizza e Canelli

Oggi e domani, i Circoli del Partito democratico della Valle Belbo, “Canelli e Langa Astigiana” e “Nizza Monferrato e Valle Belbo”, organizzano congiuntamente due incontri sul tema del Lavoro con i Candidati alla Camera dei Deputati, Andrea Ghignone, Ornella Lovisolo e Chiara Gribaudo.

Oggi, a Canelli, dalle 15 alle 17, nella Sala della Cassa di Risparmio di Asti, locale sottostante la banca sito in Piazza Carlo Gancia n.10, i Candidati incontreranno i rappresentanti del mondo produttivo, dalle aziende enomeccaniche e le aziende dell’indotto sul territorio.

Si parlerà delle difficoltà che i settori produttivi locali stanno affrontando ormai da tempo, a causa degli aumenti vertiginosi del costo dell’energia e della ormai cronica carenza di materie prime.

All’incontro prenderà parte, insieme ai candidati PD alla Camera dei Deputati, anche l’Onorevole Antonio Misiani (in collegamento da Milano), attuale responsabile Economia e Finanze del Partito Democratico ed ex viceministro dell’Economia e delle Finanze.

A Nizza Monferrato, domani, dalle 18, nella sede del Circolo del PD, in via 1613 n.46 angolo via Gioberti, con la presentazione dei Candidati alle elezioni Politiche Nazionali è prevista una tavola rotonda dal titolo “Lavoro, ma giusto”, dibattito tra i Candidati alla Camera dei Deputati con la partecipazione di Michele Miravalle, membro della Segreteria Regionale del PD e del segretario provinciale PD, Riccardo Fassone.

Si parlerà di lotta alla precarietà, di salario minimo contro il lavoro povero, dell’abolizione degli stage non retribuiti e di tutte le misure necessarie per superare il Jobs Act e immaginare un futuro in cui il lavoro sia adeguatamente retribuito e più sicuro. Il dibattito è aperto a chiunque voglia esprimere il proprio punto di vista.

Giobbe Covatta ad Asti

Europa Verde, martedì 13 settembre sarà in piazza insieme a Giobbe Covatta, il candidato capolista al Senato in Piemonte 2 e noto attivista per il clima e i diritti umani, incontrerà i cittadini astigiani per parlare di importanti tematiche ambientali, temi sociali e altri importanti argomenti.

Giovanni Frajese ad Asti per Italexit

Venerdì 16 settembre sarà ospite di Italexit Giovanni Frajese, medico che si è battuto contro la campagna vaccinale sul Covid. Appuntamento alle ore 17 in Muncipio ad Asti

Fratelli d’Italia presenta i candidati a Moncalvo

Sabato 17 settembre, alle ore 18.30, al bar Roma di piazza Garibaldi a Moncalvo, pomeriggio elettorale per Fratelli d’Italia. Luigi Giacomini, portavoce provinciale ed Andrea Giroldo, vicesindaco di Moncalvo, presentano i candidati del collegio astigiano: Marcello Coppo ed Enzo Amich.

fonte foto https://it.depositphotos.com/