Finito il conto alla rovescia: a San Damiano d’Asti è tempo di Festa della Birra

Come da tradizione ad aprire il “Settembre Sandamianese” sarà la Festa della Birra, una tre giorni di festa a San Damiano d’Asti a cui si collegano anche molti altri eventi.

Venerdì 2 Sabato 3 e domenica 4 settembre in Piazza Libertà, torna l’atteso appuntamento con la Festa della Birra, a cura della Proloco di San Damiano e LEVA 2004 con il seguente programma:

dalle 19,30 Stand Gastronomici a cura della Proloco di San Damiano d’Asti e Birrifici Artigianali locali(sotto la presentazione) serate impreziosite dalla musica

con venerdì 2 Explosion Band (dalle 22), sabato 3 Di set e vocals con Ale Morbelli e DJ Cucky (sempre dalle 22, domenica 4 dalle 21 serata Latino Americana insieme a Salsabor e Oracaribe.

Nuovo Birrificio Nicese

Il birrificio, in aperta campagna nicese, nasce nel 2006 da un’idea di Carlo Colombara, che come molti dei suoi colleghi, decise di trasformare una semplice passione per la birra in un vero progetto imprenditoriale.

Birrificio Artigianale ALBA

È il 2015 quando, a Guarene, due amici, Alessandro Accossato e Alberto Scaglione, danno vita al proprio progetto: un impianto di proprietà allestito ai piedi del maestoso castello sovrastante lo stesso borgo di Guarene.

Birrificio Sagrin

Ispirato dalla passione ventennale di Matteo “Billy” Billia e Giuseppe Luci l’impianto del birrificio, interamente progettato dai due soci, diventa produttivo nel 2015 con l’aspirazione di unire la tradizione enologica del territorio e l’approccio eclettico della birra artigianale.

Grand e Gross Brewing Company

Il progetto GRAND e GROSS nasce nell’autunno 2020 dall’idea, di tre giovanissimi ragazzi Andrea, Federico e Luca, di aprire un birrificio artigianale con annesso un locale di somministrazione.

Come dicono sempre loro “GRAND e GROSS perche’ siamo ciula e baloss”

Gli altri appuntamenti del primo fine settimana del Settembre Sandamianese sono:

Venerdì 2 settembre

– ore 20.30 presso il Foro Boario Cena Propiziatoria del Palio e investitura fantino Stefano Piras;

Sabato 3 settembre

– ore 18.00 presso il Salone Padri Dottrinari – Inaugurazione Mostra grandi fotografi Asti a cura della Polisportiva Cr Asti;

Domenica 4 settembre

– dalle ore 08.00 Baluardo Palestro Mostra Mercato Piccoli Animali

– ore 08.300

Corrincollina a cura ASD HAMMER TEAM e MAMA AFRICA (per maggiori informazioni https://www.facebook.com/corrincollina/)

Raduno Fiat 500

– ore 09.30 in Piazza Libertà Onore al monumento ai caduti, sfilata Leva 2004 con la partecipazione della Banda Alfiera;