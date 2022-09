Fiera medievale di Cocconato: ecco i menù della serata

Si avvicina sempre di più la suggestiva Fiera Medievale di Cocconato, in programma sabato 17 settembre a partire dalle 18, nello scenario unico dell’antica via Maestra, tra piazzetta Cavour e lungo via Roma.

I sette Borghi, Colline Magre, Airali, Brina, Moransengo, Tuffo, San Carlo e Torre, allestiranno bancarelle con scene di vita dell’epoca animate da mercanti, artigiani del ferro e del legno, giullari, menestrelli, cartomanti, giochi di spade e musiche che rispettano le regole e le cadenze della fiera di un tempo. Nelle locande si potranno gustare piatti tipici eseguiti seguendo antiche ricette medievali, serviti con il vino locale rigorosamente in stoviglie di coccio e con posate di legno. Di seguito, nella locandina, ecco il ricco menù, dal sapore di storia.

Durante la serata, è in programma, alle 22.30, l’investitura del Capitano del Palio: il sindaco del paese, Umberto Fasoglio, conferirà pieni poteri al Capitano, anche quest’anno Giorgio Apostolo, che nei giorni del Palio rappresenterà il Signore delle terre e delle genti di Cocconato.

Il Palio degli Asini numero 51 si svolgerà in via eccezionale il 9 ottobre, essendo la tradizionale data – ultima domenica del mese di settembre – occupata dalle elezioni politiche. Sabato 8 ottobre ci sarà la presentazione dei Borghi e dei loro Signori, con Spettacoli di fuoco con I Burga Turris e le musiche dei Sonagli di Tagadam.

Per info ufficio del turismo di Cocconato: 0141 600076

oppure cocconatoufficioturistico@gmail.com