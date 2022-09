E’ tornata ad animare le vie del centro la sfilata del Festival delle Sagre, dopo due anni di silenzio. Così come per quanto riguarda il reparto gastronomico, anche il corteo è andato in scena in un formato ridotto e con un nuovo percorso (con la partenza non più da corso Matteotti ma da piazza Santa Caterina, percorrendo la città lungo corso Alfieri). Certo, sono mancati alcuni momenti iconici di questo grande affresco vivente, come il solenne funerale del notabile del paese oppure la casa di tolleranza dove si andava dopo la visita di leva, fedeli al detto “chi è buono per il Re è buono anche per la Regina”.

Non sono mancati però carri altrettanto importanti, che sono tornati a scolpire l’immaginario collettivo del Festival delle Sagre: “il maglio” di Mongardino, il ciclo dell’acqua di Montiglio oppure la veglia nella stalla di Revignano. Insomma, un’oretta di sfilata rispetto alle tradizionali due ore e oltre della parata al gran completo, baciate però dal sole e dalla folla. Folla che si è riversata anche ieri in piazza Alfieri, facendo terminare a molte pro loco le scorte anzitempo e suscitando diverse critiche sui social riguardo la nuova location, penalizzante per la manifestazione dato il grande afflusso di gente.

Oggi si replica, sperando, come già detto in diverse occasioni, di tornare quanto prima alla normalità.