“Escursioni familiari”: i prossimi incontri formativi dedicati alle famiglie di Asti e provincia

Proseguono gli incontri formativi on line di Escursioni Familiari partiti il 2 settembre rivolti ai residenti in Asti e provincia promossi dalla Regione Piemonte in collaborazione con Centri per le famiglie della Città di Asti, del Consorzio C.I.S.A. – Asti Sud e del Consorzio Co.Ge.Sa.

Il progetto finanziato dalla Regione Piemonte è rivolto a genitori e famiglie che desiderano approfondire temi e problemi che caratterizzano l’infanzia, i giovani, la crescita e le relazioni educative. Escursioni familiari si articolerà nello specifico in cinque appuntamenti di tre ore l’uno on line e da laboratori pedagogici in presenza, in raccordo con i quarantasei Centri per le famiglie della Regione. I temi e le date degli appuntamenti on line sono i seguenti:

– 30 settembre dalle 17,00 alle 20,00 LIEVE IL DOLORE CHE PARLA. IL GRANDE È MUTO. (SENECA) Come

affrontare il dolore profondo degli adolescenti.

– 21 ottobre dalle 17,00 alle 20,00 APPRENDISTI FUNAMBOLI. Quando l’arrivo di un fratellino o di una

sorellina destabilizza gli equilibri familiari.

– 3 novembre dalle 17,00 alle 20,00 VULCANI, TERREMOTI E ALTRI FENOMENI. Come faccio a capire se mi*

figli* è iperattiv* o solo vivace?

– 25 novembre dalle 17,00 alle 20,00 IO, NOI. THE OTHERS. L’immagine di Sé Onlife. Opportunità e rischi

dell’esperienza social dei nostri figli adolescenti.

L’accesso ai seminari online avviene previa iscrizione e fino a esaurimento posti (con priorità di accesso ai nuclei familiari dei Centri per le famiglie dell’Ambito territoriale astigiano). Per iscriversi al percorso accedere al seguente link: https://escursionifamiliariasti.eventbrite.it

Per informazioni: Elisa Biava, perfamiglie@colaval.org, 366 631 4086

[Fonte immagine: https://it.depositphotos.com/]