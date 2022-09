Esami e controlli alla Farmacia Don Bosco di Asti: scopri tutti i servizi per la tua salute

Salute e prevenzione sono le parole d’ordine alla Farmacia Don Bosco di Asti che, con i suoi numerosi servizi, permette di effettuare analisi e visite senza liste d’attesa o lunghe code. Sono tantissimi gli esami e i controlli che si possono fare nella storica farmacia di piazza Vittorio Veneto 1. Per informazioni e prenotazioni, potete chiamare il numero 0141212846.

Con l’arrivo dell’autunno, sono già disponibili i vaccini anti influenzali per la nuova stagione, con vaccinazioni antinfluenzali effettuate direttamente in farmacia. Continuano anche le vaccinazioni anticovid, anche con il nuovo vaccino aggiornato.

Con la ripresa delle scuole, sono ripartite anche le attività sportive e in farmacia è possibile effettuare l’ECG (Elettrocardiogramma) per l’attività sportiva non agonistica. E poi ancora, sono sempre disponibili holter pressorio, holter cardiaco, e la misurazione della pressione oculare. Per informazioni e prenotazioni, potete chiamare il numero 0141212846.

Inoltre, come sempre, sono in programma giornate con controlli speciali, anche nel mese di ottobre. Tra gli appuntamenti, la novità del 10 ottobre, con l’analisi del TSH per controllare la funzionalità della tiroide.

Ecco il calendario delle giornate speciali.

Martedì 4 ottobre al mattino Analisi MOC

Venerdì 7 ottobre al mattino Controllo dei nei

Lunedì 10 ottobre al mattino Analisi TSH

Mercoledì 12 ottobre al pomeriggio sierologico rivelazione anticorpi Covid da malattia e vaccinazione

Giovedì 13 ottobre al mattino, consulenza con la Nutrizionista

Venerdì 21 ottobre al pomeriggio controllo della Vitamina D

Lunedì 24 ottobre al pomeriggio Analisi colesterolo gratuita

Non dimentichiamoci poi dei servizi legati alla cosmesi e alla cura della pelle con prodotti di altissima qualità. La prevenzione passa anche dalla cura della propria pelle e alla Farmacia Don Bosco giornate speciali con trattamenti gratuiti ce ne sono davvero tantissime. Ecco il calendario dei prossimi mesi.