Elezioni politiche 2022: l’Onorevole Francesco Lollobrigida ad Asti per sostenere Marcello Coppo e i candidati di Fratelli d’Italia (video)

Incontro di campagna elettorale ieri sera, martedì 6 settembre, presso il Bar Hard ad Asti, a cui è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati on. Francesco Lollobrigida, accolto dal candidato nel collegio uninominale di Asti-Alba-Bra Marcello Coppo. Ha presenziato per un saluto anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero.

All’incontro erano presenti anche il Segretario Regionale Fabrizio Comba e i candidati sul proporzionale Monica Ciaburro, Enzo Amich e Federica Barbero oltre agli amministratori e militanti di Fratelli d’Italia. Introdotti dal portavoce Provinciale di Asti, Luigi Giacomini, gli ospiti hanno fatto un breve intervento (vedi video sotto), prima di lasciare la parola all’onorevole Lollobrigida che nel suo intervento (nel secondo video il suo intervento completo) ha ribadito quelli che sono i punti cardini del programma elettorale di Fratelli d’Italia come la modifica della costituzione, con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, la salvaguardia dell’immigrazione territoriale, l’attenzione al territorio con maggiori poteri ai sindaci, rimarcando come Fratelli d’Italia ha sempre dimostrato lealtà verso i propri elettori mantenendo sempre quanto dichiarato in campagna elettorale.