Elezioni Politiche 2022: le schede elettorali e le modalità di voto

Domenica 25 settembre gli elettori della provincia di Asti sono chiamati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per un numero complessivo di 400 deputati e n. 200 senatori a seguito della riduzione dei parlamentari prevista dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

CORPO ELETTORALE

Gli aventi diritto complessivamente sono 159.389 (n. 77.527 maschi e n. 81.862 femmine), di cui 55.554 nel capoluogo (n. 26.190 maschi e n. 29.364 femmine).

Gli elettori residenti all’estero, che votano per corrispondenza, sono in totale 14.438 (n. 7.262 maschi e n. 7.176 femmine).

Avranno diritto al voto per la prima volta complessivamente n. 511 diciottenni (n. 270 maschi e n. 241 femmine).

SEZIONI ELETTORALI

Sono 266, di cui 78 nel capoluogo, i seggi interessati alle consultazioni.

Ogni seggio è composto da un presidente nominato dalla Corte d’ Appello, da un segretario scelto dallo stesso presidente, e da 4 scrutatori nominati dalle commissioni elettorali comunali nell’ambito degli iscritti nell’apposito albo, per un totale complessivo di 1.596 addetti alle operazioni di votazione e di scrutinio.

La vigilanza ai seggi sarà garantita dalle Forze di Polizia, in concorso con le polizie municipali.

I seggi si costituiranno alle ore 16 di sabato 24 settembre.

Le designazioni dei rappresentanti di lista debbono essere presentate alle segreterie comunali entro giovedì 22 settembre oppure direttamente ai presidenti di seggio, prima dell’inizio delle operazioni di votazione.

TESSERE ELETTORALI

Per votare l’elettore deve esibire al presidente di seggio un documento di riconoscimento e la tessera elettorale già ricevuta in occasione di precedenti consultazioni.

Chi l’avesse smarrita può richiedere personalmente un duplicato all’ufficio elettorale del comune di residenza, che sarà aperto il 23 e 24 settembre dalle 9 alle 18, ed il 25 settembre per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Nel caso di esaurimento degli spazi per la certificazione del voto, gli interessati possono chiedere al Comune di residenza il rinnovo della tessera, esibendo il documento non più utilizzabile.

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

In vista delle prossime elezioni politiche, sono previste le seguenti agevolazioni di viaggio che saranno applicate dagli enti e società competenti, a favore degli elettori che si recheranno a votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale.

1. Agevolazioni per i viaggi ferroviari

La Società Trenitalia S.p.A. ha stabilito alcune agevolazioni, applicabili ai viaggi degli elettori residenti in Italia ed ai viaggi degli elettori residenti all’estero, che prevedono la riduzione del prezzo del biglietto fino al 70%.

La società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. ha comunicato di applicare condizioni di maggior favore nei confronti degli elettori, portando lo sconto al 70% per l’acquisto di biglietti ferroviari emessi con le offerte Flex, Extratempo e Bordo e del 60% per la sola offerta Economy.

2. Agevolazioni per i viaggi via mare

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato disposizioni alle Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla GNV S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla NLG – Navigazione Libera del Golfo di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa.

3. Agevolazioni autostradali

Le Concessionarie autostradali hanno aderito alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per i soli elettori residenti all’estero, su tutta la rete nazionale.

4. Altre agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all’estero

Gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge n. 459/01, avranno diritto – presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

5. Agevolazioni aeree

La Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways), in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre p.v. concederà agevolazioni tariffarie a coloro che sceglieranno il trasporto aereo per raggiungere il comune di residenza per esercitare il proprio diritto di voto.

OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre.

Si consiglia di recarsi alle urne sin dalle prime ore della mattina di domenica, per evitare l’affollamento delle sezioni e le conseguenti fastidiose code.

Per le elezioni politiche, in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni del 2020 e 2021 e per quelle dello scorso mese di giugno, si applicheranno apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio che garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento domiciliare, o in isolamento.

Il Ministero della Salute ha confermato le prescrizioni contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali sottoscritto in data 11 maggio scorso con il Ministro dell’Interno per le decorse elezioni di giugno, nel quale sono contenute le misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19 da adottare nell’occasione.

In particolare, verranno forniti ai Comuni detergenti da posizionare all’ingresso dell’edificio ed in ogni seggio per consentire l’igiene frequente delle mani, nonché mascherine chirurgiche e guanti per l’uso dei componenti di seggio.

Nei seggi occorre mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, nonché adottare misure organizzative mirate ad evitare rischi di aggregazione e di affollamento.

I locali del seggio saranno sottoposti a pulizie prima dell’inizio delle operazioni di voto ed alla fine di ogni giornata; nel corso delle operazioni, sarà necessario favorire l’aerazione naturale degli ambienti, mantenendo aperte le finestre.

Per accedere ai seggi è fortemente raccomandato l’uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori.

In occasione delle prossime elezioni politiche, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 possono richiedere di votare presso il proprio domicilio presentando al comune di residenza, con modalità anche telematiche, tra il 15 ed il 20 settembre prossimi, apposita domanda, allegando un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore all’11 settembre p.v., che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

Ai fini del rilascio dei suddetti certificati per voto domiciliare, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di rispettiva competenza.

L’ASL AT ha comunicato che eventuali richieste per certificazione COVID possono essere inoltrate all’indirizzo email sispcovid@asl.at.it ovvero al numero telefonico 0141484090 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, ed il sabato e la domenica dalle 8 alle 13; dopo questi orari si può contattare il centralino dell’Ospedale Cardinal Massaia al numero 0141481111, chiedendo del responsabile del servizio S.I.S.P.

Per garantire il diritto di voto dei suddetti elettori, la Prefettura si sta attivando per supportare i Sindaci nella costituzione di seggi speciali presso i comuni con il compito di raccolta del voto, con utilizzo di personale indicato dall’ASL ovvero di volontari appartenenti alla Croce Rossa , Croce Verde, gruppi comunali di protezione civile ovvero delegati dal sindaco.

Il voto degli elettori verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, e cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

Nell’occasione saranno assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore e in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dal Ministero della Salute.

PARTICOLARI CASI DI VOTAZIONE

La normativa vigente consente all’elettore, nei seguenti casi, di esercitare il diritto di voto per le elezioni politiche non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste è iscritto bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o “volante”) nell’ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, esibendo la propria tessera elettorale:

a) Componenti dei seggi, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, che votano presso il seggio dove operano;

b) Candidati alle elezioni, che possono votare in una sezione elettorale qualsiasi ricompresa nel collegio in cui sono proposti;

c) Personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che possono votare nel Comune dove prestano servizio;

d) Degenti in luoghi di cura, che possono votare presso la struttura di ricovero;

e) Elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, che possono usufruire del voto domiciliare;

f) Detenuti, che possono votare presso il luogo di detenzione che li ospita.

Gli elettori fisicamente impediti e i portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto possono avvalersi dell’assistenza in cabina di una persona liberamente scelta ed iscritta nelle liste elettorali, su esibizione della tessera elettorale con l’apposita annotazione AVD, che può essere richiesta al Comune di appartenenza su presentazione di idonea documentazione .

Nel caso in cui sulla tessera non vi sia tale annotazione e l’impedimento non sia evidente, occorre essere in possesso di apposito certificato medico rilasciato dall’A.S.L. Per tale servizio l’ASL AT ha messo a disposizione personale medico abilitato al rilascio di tali certificati per l’esercizio del voto assistito, presso la Struttura Complessa di Medicina legale in via Baracca n. 6 .

Gli elettori non deambulanti, previa esibizione di attestazione medica rilasciata dall’A.S.L. attestante l’impedimento oppure della copia autentica della patente di guida speciale, possono votare in una sezione del Comune di residenza diversa da quella in cui sono iscritti, allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Per informazioni più dettagliate si consiglia di rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza .

MODALITA’ DI VOTO

Le schede di votazione sono di colore rosa per la Camera e giallo per il Senato.

Esse sono dotate di tagliando “antifrode”, munito di codice alfanumerico, che sarà rimosso dal presidente di seggio prima dell’inserimento della scheda nell’urna.

Nelle schede di votazione, di cui si allegano i facsimile, sono indicati il nome e cognome dei candidati al collegio uninominale, sotto il quale è riportato il contrassegno della lista o delle liste collegate con a fianco i nominativi dei relativi candidati.

Per le elezioni politiche, il voto si può esprimere in uno dei seguenti modi:

a) tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista; in tal caso il voto viene assegnato sia alla lista prescelta che al candidato del collegio uninominale collegato ad essa;

b) tracciando un segno sia sul nominativo del candidato uninominale sia sul contrassegno di una lista collegata; in tal caso il voto viene assegnato sia al candidato che alla lista prescelti.

c) tracciando un segno sul nominativo del candidato al collegio uninominale; in tal caso il voto viene assegnato sia al candidato prescelto che all’unica lista collegata; in caso di più liste collegate in coalizione, il voto sarà ripartito tra le stesse liste in proporzione ai voti da esse ottenute nel collegio uninominale;

In questa elezione non è ammesso il voto disgiunto, ossia non è possibile votare per un candidato uninominale e per una lista a lui non collegata.

Si ricorda agli elettori di non sovrapporre le schede che riceveranno dal presidente di seggio al momento dell’espressione del voto, per evitare che il segno tracciato su una scheda venga impresso anche sull’altra, e di non staccare dalla scheda medesima il tagliando antifrode.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Dalle ore 23 di domenica 25 settembre avranno inizio presso i seggi le operazioni di calcolo dei votanti per le diverse consultazioni. Successivamente verrà effettuato lo scrutinio, con inizio dalle schede del Senato.

RACCOLTA DATI

La Prefettura procederà alla raccolta ed elaborazione dei dati trasmessi dai Comuni, che potranno essere consultati sul sito della Prefettura www.prefettura.it/asti sia nell’apposito link collegato al sito del Ministero dell’Interno, sia nella sezione “ Archivio elezioni”.