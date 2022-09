Elezioni politiche 2022: con il proporzionale in arrivo l’elezione per altri due deputati dell’Astigiano

Dopo la netta vittoria di Marcello Coppo (Fratelli d’Italia) che si è aggiudicato il collegio uninominale della Camera, si aggiungono altri due parlamentari espressione del nostro territorio.

Se la vittoria di Coppo era chiara fin dai primi exit poll, si è dovuto attendere tutta la giornata di oggi per conoscere i nomi degli altri due deputati, ormai certi dell’elezioni anche se manca ancora l’ufficialità.

Riconfermato Andrea Giaccone, terzo in lista nella parte proporzionale per la Lega Nord. Per lui scatta il seggio grazie al buon risultato di Riccardo Molinari eletto all’uninominale di Alessandria.

Altre riconferma anche per Paolo Nicolò Romano, eletto per la sua terza legislatura. Il parlamentare astigiano, ex cinque stelle, era passato prima nel gruppo misto e poi in Europa Verde. Candidato come capolista alla camera per Sinistra Italiana – Verdi è stato premiato dal sistema di assegnazione dei seggi del proporzionale.

Nulla da fare, a quanto pare, per Massimo Cerruti. Il consigliere comunale di Asti non conquista un seggio nel nostro collegio per pochi voti. Il Movimento, infatti, si piazza come quarta forza alle spalle del terzo Polo e non partecipa all’assegnazione dei seggi. Cerruti era secondo nella lista del proporzionale dietro l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, chi invece ha guadagnato un seggio nel capoluogo di regione.