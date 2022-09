Elezioni politiche 2022: ad Asti il confronto tra i candidati astigiani organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti presenta domani 22 settembre 2022, alle ore 14.30, un incontro con i principali candidati alle Elezioni Politiche del 25 settembre.

La discussione, condotta e moderata dal Presidente dell’Ordine dott. Giovanni Bosticco, verterà sulle politiche per le libere professioni, con particolare attenzione ai giovani professionisti ed al lavoro intellettuale giovanile, nonché sulle politiche di riforma fiscale.

Discuteranno sui temi: l’Onorevole architetto Andrea Giaccone per la Lega per Salvini Premier; l’architetto Barbara Baino, l’avvocato Marta Giovannini (vicePresidente Nazionale ANCI) e l’Onorevole Luigi Marattin per Azione-Italia Viva-Calenda; l’avvocato Marcello Coppo per Fratelli d’Italia; l’ingegner Massimo Cerruti per il Movimento Cinque Stelle; il dottor Andrea Ghignone e l’onorevole Chiara Gribaudo per il Partito Democratico-Democratici e Progressisti; il senatore dottor Marco Perosino per Forza Italia.

L’evento, che è totalmente gratuito e terminerà alle 16.30, si svolgerà in presenza presso la Sala Convegni dell’Ordine in Piazzetta Goria 1 ad Asti – solo per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili membri dell’Ordine – ed online per tutti gli interessati, su piattaforma Google Meet.

I posti disponibili, ad esaurimento in presenza e 90 su Google Meet, possono essere prenotati all’indirizzo eMail segreteria@odcec-asti.it

Per i professionisti presenti, l’evento frutterà il riconoscimento di 2 crediti formativi ai fini della formazione professionale continua per dottori commercialisti ed esperti contabili (Materia A.1.1.).

Il link Google Meet verrà comunicato tramite mail il giorno dell’evento.