“Eccoli al teso canape schierati”: oggi è Palio. Tutto quello che c’è da sapere e i consigli per vivere al meglio questa giornata

“Eccoli al teso canape schierati con altri assai: ma in lor possanza alteri, né badan pure a que’ minor corsieri, sol l’un l’altro emulando in vista irati”: in questi versi di Vittorio Alfieri c’è tutta la frenesia e l’attesa per l’evento, che oggi, dopo due anni di attesa, si terrà in piazza Alfieri ad Asti.

Ecco alcune informazioni utili (e alcuni consigli pratici) per non perdersi neanche un minuto della giornata del Palio

Ore 10: Nelle parrocchie cittadine, cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino e sfilata per le vie del borgo

Ore 11: in piazza San Secondo, esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A. Subito dopo, nel Palazzo Comunale, verranno iscritti ufficialmente i cavalli e fantini che correranno il Palio. L’elenco verrà pubblicato sull’Albo Pretorio. Da quel momento non sarà più possibile cambiare il fantino

Ore 14: da piazza Cattedrale avvio del Corteo Storico con la partecipazione di milleduecento figuranti in rappresentanza dei 21 Rioni, Borghi e Comuni della Provincia che partecipano al Palio. Il corteo è aperto dal Gruppo del Capitano del Palio e dagli sbandieratori dell’A.S.T.A. ed è chiuso dal Carroccio, scortato dagli Armigeri. La sfilata si snoderà in via Caracciolo, piazza Cairoli, corso Alfieri, via Gobetti, piazza San Secondo, via Garibaldi, via Gardini, piazza Alfieri

Ore 16: Il Capitano del Palio, Michele Gandolfo, chiederà al sindaco Maurizio Rasero licenza di correre il Palio

Al termine della corsa, i vincitori si recheranno nella Collegiata di San Secondo per ringraziare il Santo Patrono. Contestualmente, al balcone del Palazzo di Città, verrà affissa la bandiera del vincitore.

Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti per assistere al Palio fino alle ore 16, nell’imminenza della corsa, presso la biglietteria di via Leone Grandi, angolo piazzetta Italia

I posti più prestigiosi, vicino alla mossa partono dai 100 € per la tribuna argano per passare ai 90€ Alfieri lato canapo. Da 45 a 60 € i posti nella tribuna Alfieri in rettilineo. Le tribune in curva: Solaro 60€, Roero 45€, Isnardi e Guttuari (poste al Cavallone) 25€. Le tribune in rettilineo poste lungo i portici Pogliani costano: Catena 40€ (verso la mossa) e 30€. Comentina 25 €. Davanti ai portici Anfossi, 30 € i posti sulla Malabaila, 25 € per la Pelletta e la Gardini.

Per info: tel. 0141 399057 – biglietteriapalio@comune.asti.it

piantina tribune palio 2022

Alcuni consigli pratici per chi non è mai stato al Palio

Il Palio non è una rievocazione storica o una rappresentazione teatrale, ma una competizione autentica e profondamente sentita. Anche se i turisti e i forestieri sono sempre ben accolti, come in tutte le competizioni potrebbero esserci momenti di tensione o dove gli animi sono particolarmente accesi. Evitate di intromettervi nelle discussioni tra borghigiani o ironizzare su fatti che possono prestarsi a spiacevoli fraintendimenti. Cercate di mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso della sensibilità altrui.

E’ vietata l’introduzione, all’interno dell’area della corsa (Tribune e Parterre), di contenitori di vetro e lattine di armi proprie e improprie, corpi contundenti, artifici esplodenti e qualsiasi altro oggetto idoneo ad offendere. E’ consentita l’introduzione di bottiglie di plastica solo ed esclusivamente senza tappo.

Se volete assistere ad una benedizione del cavallo, quella del rione San Secondo avviene sull’omonima piazza, prima dell’esibizione dell’ASTA.