E’ il fine settimana del Festival delle Sagre: dal menù ai parcheggi, tutto quello che c’è da sapere

E’ finito il conto alla rovescia: il week end del Festival delle Sagre di Asti è alle porte.

Nonostante i numeri ridotti di quest’anno, da oltre 10 giorni, in anteprima su Atnews.it avete potuto trovare il menù, per avere il tempo di programmare il proprio “piano di battaglia gastronomico”, ma se vi siete persi qualcosa ecco tutto quello che c’è da sapere su questa due giorni unica nel suo genere, confidando in un ritorno ai numeri da “pieno regime” con l’edizione 2023.

LA MAPPA E I MENU’ CON I PREZZI

Sotto il link dove scaricare la mappa del villaggio con le proposte delle proloco:

Mappa del villaggio e menù festival delle sagre asti 2022

LA SFILATA DELLE CONTADINERIE

Per conoscere i temi della sfilata delle 13 Proloco e l’ordine di partenza clicca qui:

Festival delle Sagre di Asti: i temi della sfilata

DOVE PARCHEGGIARE

In occasione del Festival delle Sagre sarà possibile parcheggiare in diverse aree situate in prossimità dell’evento.

La piantina dei parcheggi

COME ARRIVARE

Sono previsto treni speciali per l’evento, per conoscere tutto clicca qui:

Festival della Sagre: treni straordinari nelle giornate di sabato e domenica