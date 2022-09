Due giorni di festa a Tonco con l’Agrifiera “Polli e Buoi dei Paesi Tuoi”

Dopo due anni di sospensione torna a Tonco, domenica 18 settembre, l’Agrifiera “Polli e Buoi dei Paesi Tuoi”, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco.

La manifestazione, il cui obiettivo è la valorizzazione dell’agricoltura locale e dei prodotti tipici del territorio, primi tra tutti le galline e polli “a collo nudo” e le mucche e buoi di razza piemontese, sarà anticipata da una serata gastronomica e musicale a cura della Pro Loco e dalla presentazione di una mostra fotografica.

“Siamo molto soddisfatti di tornare a presentare questa manifestazione, erede di un’ultra trentennale fiera zootecnica – afferma il sindaco Cesare Fratini – Vogliamo sostenere i nostri agricoltori. Dopo due anni di pandemia in cui ci siamo tutti resi conto di quanto essenziale sia il settore primario per la vita di tutti, le aziende stanno affrontando gravi difficoltà dovute da un lato alla siccità e all’aumento delle temperature e dall’altro all’aumento dei costi dell’energia. Proporre una fiera dedicata all’agricoltura può sembrare un azzardo, ma noi vogliamo far sentire ai nostri agricoltori il sostegno dell’Amministrazione: un modo per comunicare loro tutta la nostra profonda gratitudine. Siamo anche molto felici perchè l’organizzazione dell’evento vede la collaborazione della nuova Pro Loco appena costituitasi e guidata da giovani volenterosi ed entusiasti”.

Di seguito il programma degli eventi delle giornate di sabato e domenica 17-18 settembre.

SABATO 17 SETTEMBRE

Alle 18 nella chiesetta di Villa Toso ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica della Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti – Sezione fotografia “Street Photography”.

La street photography è un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee, in luoghi pubblici, al fine di evidenziare, in maniera artistica, alcuni aspetti della società nella vita quotidiana. L’allestimento resterà aperto nei giorni 18, 24 e 25 settembre con orario 15-19.

A seguire apertura dello stand gastronomico della Pro Loco con antipasti, agnolotti, grigliata alla brace, patatine e dolci. Dalle 21,30 serata musicale con la B-side Party Band.

DOMENICA 18 SETTEMBRE – AGRIFIERA POLLI E BUOI DEI PAESI TUOI

Dalle 8,30 nella cornice agreste di località Piane (con servizio navetta gratuito da P.zza Vittorio Emanuele II, in centro paese) esposizione di bovini ed equini, battesimo della sella ed esibizioni di pony del circolo ippico “La Ciocca”. Mostra di trattori e macchinari agricoli nuovi. Colazione contadina con vino e panini.

In centro paese (p.zza V. Emanuele II, p.zza S. Giovanni e p.zza Lanfranco) dalle 9 Mercato artigiano e alimentare con prodotti del territorio, esposizioni artistiche, allestimento artistico-fotogafico “La vita di un tempo” in via Roma. Raduno di auto, moto e macchinari agricoli d’epoca. Alle 11,30 Alberto Rossetto Faster Magia presenterà il laboratorio didattico per grandi e piccini: “Gli animaletti della fattoria”

Alle 12 in piazza Beretta stand gastronomico a cura della Pro Loco con menù fisso con antipasti, primo, secondo, dolce e bevande.

Nel pomeriggio, alle 14 inizieranno le visite guidate gratuite presso le aziende agricole locali. Visite guidate anche alla maestosa chiesa parrocchiale in stile tardo barocco. Servizio navetta gratuito, iscrizioni presso l’Info Point in p.zza V. Emanuele II.

Alle 15 a Villa Toso mostra fotografica “Street Photography” .

Per tutto il pomeriggio musica itinerante con La Curva street band. Alle 15 e alle 16 Alberto Rossetto Faster Magia proporrà nuovamente il suo laboratorio didattico “Gli animaletti della fattoria”.

Alle 18 sul campo da calcio, possibilità di salire su una mongolfiera ancorata e a pagamento, posti limitati, prenotazioni presso l’Info Point di P.zza V. Emanuele II.

I festeggiamenti si concluderanno in serata: alle 19,30 apertura dello stand gstronomico a cura della Pro Loco e Gran polentata. Durante la serata elezione di Miss e Mister Agricoltura e musica live con i Quadri rotti.